Klart: Stjärnhemvändaren förlänger med Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jakob Silfverberg är klar för en fortsättning i Brynäs IF.

Efter att ha gjort två fina säsonger sedan återkomsten skriver han nu på för ett år till.

Jakob Silfverberg blir kvar. Foto: Andreas Sandström / BILDBYRÅN / COP 104 / AS0107

35-åringen bar Brynäs till serieseger och SM-final första året tillbaka i SHL, efter året i Hockeyallsvenskan. Detta med 47 poäng i grundserien och ytterligare 13 på 17 matcher i SM-slutspelet.

Under det som får betecknas som ett lite tyngre år för Brynäs har han fortsatt att leverera bra siffror. Den mångåriga NHL-stjärnan har stått för 17 mål och 19 assister för ett lag som i år jagar slutspelsplats.

På onsdagen bekräftar Brynäs IF via plattformen Wimt att Jakob Silfverberg är klar för en fortsättning.

Texten uppdateras..