Klart: Stjärnhemvändaren förlänger med Brynäs
Jakob Silfverberg är klar för en fortsättning i Brynäs IF.
Efter att ha gjort två fina säsonger sedan återkomsten skriver han nu på för ett år till.
35-åringen bar Brynäs till serieseger och SM-final första året tillbaka i SHL, efter året i Hockeyallsvenskan. Detta med 47 poäng i grundserien och ytterligare 13 på 17 matcher i SM-slutspelet.
Under det som får betecknas som ett lite tyngre år för Brynäs har han fortsatt att leverera bra siffror. Den mångåriga NHL-stjärnan har stått för 17 mål och 19 assister för ett lag som i år jagar slutspelsplats.
På onsdagen bekräftar Brynäs IF via plattformen Wimt att Jakob Silfverberg är klar för en fortsättning.
