Jakob Hellsten blir tredjemålvakt i Leksand efter värvningen av Filip Larsson.

Nu stoppas burväktaren också från att träna med laget.

– Det var en chock och skittråkigt att inte få hänga med grabbarna, säger Hellsten till Falu-Kuriren.

Jakob Hellsten får inte längre träna med Leksand, Johan Hedberg förklarar situationen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Sedan Marcus Gidlöf kom tillbaka från skada har Leksand satsat helt och hållet på Gidlöf i sina senaste SHL-matcher. Därför har Jakob Hellsten haft svårt att få någon istid. Sedan klubben värvade hem Filip Larsson från Nordamerika har Hellsten nu också blivit tredjemålvakt.

Under måndagen fick Jakob Hellsten också beskedet att han inte längre får träna eller gå på is med Leksand längre. Leksand vill i stället satsa på Marcus Gidlöf och Filip Larsson som sina målvakter på träning. Hellsten fick i stället följa måndagens träning från läktaren.

– Det var en chock så klart. Det kom lite från klar himmel för alla inblandade skulle jag kunna tänka mig att det var. Så mycket chock och skittråkigt att inte få hänga med grabbarna varje dag och avsluta den här resan. Men som jag sa tidigare, det är lite så branschen fungerar, säger målvakten till Falu-Kuriren.

Johan Hedberg svarar om situationen

Leksands huvudtränare Johan Hedberg menar att Filip Larsson behöver tränas igång under den här veckan efter att ha varit ställd åt sidan i AHL. Därför väljer Leksand att bara två målvakter ska träna, i stället för att de ska rotera på tre målvakter.

Hedberg ger även sin syn på Jakob Hellstens situation i laget.

– Det är självklart en jättetuff situation för honom. Han är en oerhört omtyckt kille av alla i laget. En bra målvakt och en jättebra kille. Nu är det tuffa beslut, men för ”Jackes” bästa så måste han spela också. Han måste ut och spela hockey och bli bättre. Det tufft att tappa en lagkamrat, men jag tycker att han har tagit det på ett väldigt proffsigt sätt.

Jakob Hellsten på väg bort från Leksand

Det är inte hållbart för Leksand att ha tre målvakter resten av säsongen. Redan när Filip Larsson presenterades tog spekulationer fart om att Jakob Hellsten kunde lämna klubben.

Målvakten är inte nöjd med att bara sitta på läktaren och bekräftar nu själv att han är på väg bort från Leksand och hoppas kunna lämna innan söndagens deadline.

– Min agent jobbar väl för fullt och försöker hitta en lösning någon annanstans. Så får vi se hur det slutar, säger Jakob Hellsten till Falu-Kuriren.

