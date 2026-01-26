HV:s dystra besked: Duon behöver rehabiliteras
William Ignberg Nilsson och Riley Woods skadade sig mot Brynäs.
Nu meddelar klubben att de behöver rehabiliteras och är tveksamma till spel i veckan.
Samtidigt har man ett par positiva besked att lämna.
HV71 förlorade i helgen mot Brynäs, i en viktig match som de hade behövt vinna. Men frågan är om det inte är ännu värre för dem att den jobbiga skadesituationen bara förvärrades.
För i matchen fick både Riley Woods och William Ignberg Nilsson lämna skadade.
Nu meddelar klubben samlat om båda att de är osäkra till spel i veckan.
– Kommer undersökas vidare och rehabiliteras. Båda är osäkra på spel innan landslagsuppehållet, skriver klubben i ett pressmeddelande.
Fyra spelare kan återkomma i spel
Men det är inte bara negativt i Jönköping. Frederik Dichow är tillbaka och tränar för fullt efter en längre frånvaro. Samtidigt väntas Aleksi Heponiemi och Santeri Hatakka återkomma till spel i veckan.
Även Andreas Borgman kan bli aktuell, meddelar dem.
