HV:s dystra besked: Duon behöver rehabiliteras

William Ignberg Nilsson och Riley Woods skadade sig mot Brynäs.

Nu meddelar klubben att de behöver rehabiliteras och är tveksamma till spel i veckan.

Samtidigt har man ett par positiva besked att lämna.

Riley Woods lämnar isen skadad i matchen mot Brynäs. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0841

HV71 förlorade i helgen mot Brynäs, i en viktig match som de hade behövt vinna. Men frågan är om det inte är ännu värre för dem att den jobbiga skadesituationen bara förvärrades.

För i matchen fick både Riley Woods och William Ignberg Nilsson lämna skadade.

Nu meddelar klubben samlat om båda att de är osäkra till spel i veckan.

– Kommer undersökas vidare och rehabiliteras. Båda är osäkra på spel innan landslagsuppehållet, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Fyra spelare kan återkomma i spel

Men det är inte bara negativt i Jönköping. Frederik Dichow är tillbaka och tränar för fullt efter en längre frånvaro. Samtidigt väntas Aleksi Heponiemi och Santeri Hatakka återkomma till spel i veckan.

Även Andreas Borgman kan bli aktuell, meddelar dem.