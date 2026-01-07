HV71:s nya besked: ”Snart redo för match”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 ser ut att snart kunna få tillbaka spelare.

Nu lämnar klubben besked om Frederik Dichow, Joona Luoto, Hampus Eriksson, Aleksi Heponiemi och Santeri Hatakka.

Hampus Eriksson, Frederik Dichow och Joona Luoto närmar sig spel för HV71. Foto: Bildbyrån

HV71 har haft en lång skadelista under en längre tid. Men på sistone har de börjat få tillbaka spelare och förra veckan återvände både Andreas Borgman och Oskar Stål Lyrenäs till spel igen.

Nu ser även ytterligare ett spelare ut att närma sig comeback. Lagläkaren Jonas Kalman släpper en uppdatering om sina skadade spelare på sin hemsida. Där skriver HV att två forwards, Joona Luoto och Hampus Eriksson, har börjat träna för fullt igen och nu ska träna med juniorerna i väntan på att kunna spela igen.

”Om allt fortsätter i samma riktning är de snart redo för match”, uppger Kalman.

HV71:s besked om Frederik Dichow

Målvakten Frederik Dichow, som tidigare i dag blev uttagen till Danmarks OS-trupp, har saknats under en längre tid på grund av hjärnskakning. Han var nära en comeback förra veckan men saknades sedan plötsligt på HV:s träning. Nu kommer laget med en uppdatering om Dichows status.

”Frederik körde för fullt förra veckan efter sin hjärnskakning, men har den senaste veckan haft ett kortare sjuksymptom. Han är nu tillbaka i lättare träning och förhoppningen är att han kan stegra den nästa vecka”, skriver klubben.

HV71 saknar också finska duon Aleksi Heponiemi och Santeri Hatakka. Centern Heponiemi skadades under en träning med HV medan Hatakka åkte på en skada när han spelade med finska landslaget i december. HV71 skriver att både Heponiemi och Hatakka inte är aktuella för spel än på ett tag.

”De får fortsätta sin rehabilitering ytterligare några veckor innan det är dags för spel”, uppger läkaren Jonas Kalman.

Sedan tidigare är forwarden Isac Brännström långtidsskadad och han kommer inte att spela mer den här säsongen.

Source: HV71 @ Elite Prospects