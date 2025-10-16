DIF-målvaktens tunga kväll: ”Lider med honom”

Hugo Hävelid har fått en tuff säsongsstart i SHL med Djurgården.

I kväll släppte målvakten in sju mål och han har nu bara 79 i räddningsprocent.

– Det är några mål som han ska kunna ta i den här matchen, säger TV4-experten Sanny Lindström.

– Jag lider med honom, det är en ung kille. Det är inte kul att se, säger SVT-experten Jonas Andersson.

Hugo Hävelid har inte fått någon rolig start på säsongen. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Inför matchen mot HV71 stod det klart att Djurgården skulle få klara sig utan toppmålvakten Magnus Hellberg som saknades på grund av sjukdom. Då fick Hugo Hävelid hoppa in mellan stolparna och göra sin blott tredje start för säsongen.

Det blev däremot en tuff match för Hävelid och Djurgården. Efter flera defensiva misstag kunde HV71 vinna med hela 7-3.

Efter matchen var tränaren Robert Kimby inte nöjd med insatsen även om han höll tillbaka i sin kritik mot lagets spel.

– De får vinna lite för enkelt. Det är en jämn första period men sedan biter vi oss själva i arslet. Det är för många turnovers som de kan göra mål på. Sedan drar vi på oss för många utvisningar ikväll, disciplinen behöver vara bättre. Det blir en svår match för oss när momentum springer ifrån och vi tappar energi. Överlag hade jag velat att vi gjorde så att de fick slita lite hårdare för det, säger Kimby på presskonferensen.

Veteranen Jacob Josefson uttrycker en frustration över insatsen i Husqvarna Garden under torsdagskvällen.

– Nu är man lite irriterad och besviken, säger Josefson och fortsätter:

– Vi får försöka döda de utvisningarna som vi får. Det är inte tillräckligt bra av oss. Generellt tycker jag att vi slarvar med pucken i andra perioden, tappar den i mittzon och på offensiva blå och de får skölja över oss och kontra. Vi spelar matchen rakt i deras händer. De får momentum i stället för att vi dikterar spelet med pucken. Vi har lite att lära där och det måste vi städa upp.

Hugo Hävelid har fått en tung start i SHL

Det har varit minst sagt tufft för Hugo Hävelid i starten av årets SHL-säsong. På fyra matcher, varav tre starter, har han släppt in hela 19 mål. Han har därmed en räddningsprocent på 79,1 och snittar nästan sex (!) insläppta mål per match.

I SVT:s Hockeykväll menar experterna Jonas Andersson och Håkan Loob att de tycker synd om målvakten.

– Det har inte gått alls. Tre starter, noll vinster och under 80 i räddningsprocent. Jag lider med honom, det är en ung kille. Det är inte kul att se, säger Andersson.

– Det är ju tufft när det är en nykomling. Hellberg blir sjuk och så får han hoppa in och får allting på sina axlar. Det är tufft att bära, säger Loob.

TV4-experten Sanny Lindström säger i ”Hockeytorsdag” att han tycker att Djurgården borde agera på marknaden efter Hävelids tunga start.

– Vi får inte blunda för det faktum att Djurgården har inte Magnus Hellberg i mål. Vi får vara ärliga att säga att Djurgården med Hävelid i mål ges inte riktigt chansen att vinna. Sedan är det försvarsmässigt svagt också men det är några mål som han ändå ska kunna ta i den här matchen. De får inte riktigt den här tryggheten och säkerheten som du får med Hellberg. Det blir ganska uppenbart med Hävelid. Hade jag iklätt mig Niklas Wikegårds roll hade jag ringt till Mantas Armalis och frågat hur sugen han är på att komma och hjälpa oss, säger Sanny Lindström och fortsätter:

– Hävelid kan bli en bra målvakt på sikt men han behöver spela matcher. Då kanske det är ett perfekt läge att gå till HockeyAllsvenskan och växa ytterligare. Nu är läget tufft när han bara får några få matcher.

På lördag spelar Djurgården hemma mot Brynäs på Hovet. Det återstår att se om Magnus Hellberg är återställd och spelar i den matchen, eller om Hugo Hävelid får fortsatt förtroende mellan stolparna.

Source: Hugo Hävelid @ Elite Prospects