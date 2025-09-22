Heino-Lindberg synar: Linköping

Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen.

Nu har turen kommit till Linköping HC.

Tränarstaben – minst rutinerad i hela SHL.

”Var en av seriens bästa målvakter”

”En klassisk ursäkt för att man vill slippa en mjuk back”

”Kända för att fuska i defensiven”

Så måste Håkanson göra: ”Manipulera stjärnorna”

Kan han få ett genombrott?

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Tränartrojkan

Linköping HC gör en HV71 och gör om. Man tar in en helt ny tränarstab från head coach till målvaktstränare. Gamla klubbhjältar som ska få “Cluben” på fötter igen efter år med misslyckade resultat.

Tränarstaben är den minst rutinerade i hela SHL.

Mikael Håkanson gör sitt rookieår som huvudtränare efter fyra år som assisterande i Bern.

Assisterande tränare Mattias Zackrisson kommer närmast från SSK och gör sitt debutår i SHL efter att ha coachat i HockeyAllsvenskan och juniorlag tidigare.

Magnus Johansson blir backtränare men har aldrig tidigare varit coach. ”Mange” är dock föreningens bästa back genom tiderna som spelare.

Det är personer med stark anknytning till föreningen – men med extremt lite erfarenhet av uppdraget.

Jag hade ett samtal med Mattias Zackrisson som säger att man vill spela en intensiv ishockey med bra fart där man blir jobbiga att möta. Men starten för den nya staben har varit helt annat än lyckad. Fyra förluster på fyra spelade matcher är nog den värsta tänkbara starten man kan få som rookietränare. Men den här gången tror jag killarna vid rodret kommer sitta kvar ett tag. Efter ett år med nya tränare ut och in så kommer nog förändringar ske på andra håll och kanter.

Mikael Håkanson har fått en mardrömsstart.

Foto: Bildbyrån.

Ingen förstemålvakt?

Målvaktssidan ser osäker ut. Jesper Myrenberg som ska vara etta från start är lite ojämn och känd för att vara lite av en humörmålvakt. Jag tycker dock att Myrenberg gjorde sin bästa säsong i SHL förra året och var en av seriens bästa målvakter. Men då fick han jaga och sno spaden av floppvärvningen Christian Helljanko. Nu ska han vara ”the guy” och då kommer förväntningarna också..

Walteri Ignatjew är svår att placera. Han var bra i hockeyallsvenskan men hade det tyngre i AHL.

Jesper Myrenberg.

Foto: Bildbyrån.

Backsidan osäker

Trots att man landat klass i Theodor Lennström så är jag lite osäker på backsidan. Man har tappat offensiv kraft i Linus Hultström och man har en skada på viktiga kaptenen Oscar Fantenberg som tyvärr ser ut att missa hela säsongen.

Mikko Kokkonen från Toronto Marlies ska ersätta Fantenberg och ska vara ganska lik honom men med mer offensiva kvalitéer. “En bra tvåvägsback som ska spela rejält”, säger man. Nja, jag är lite osäker här då ett rykte säger att Toronto släppte honom för att man ville ha mer storlek och kraft i sitt AHL-lag. Alltså en klassisk ursäkt för att man vill släppa en “mjuk back”.

Man har hämtat David Bernhardt från Modo. Han besitter en fin offensiv men som missar målet för mycket. Defensiven har blivit bättre även om jag tycker han fortfarande galopperar på saker som inte finns. Rasmus Rissanen behöver hitta tillbaka till Örebro-formen då han inte alls kom upp till sin nivå förra året. Det kommer inte bli lättare när han nu dras med skada.

Oscar Fantenberg saknas.

Foto: Bildbyrån.

Forwardssidan

Forwards-sidan lyser dock med spetsiga namn som ”superstjärnan” Jakub Vrána, Fredrik Karlström, Robin Kovács, Nick Shore och Ty Rattie. En forwardssida som skriker topplag. Lägg där till spelare som Markus Ljungh, Christoffer Ehn och Remi Elie som alla står för kraft men som också kan producera.

Men den stora utmaningen är fortfarande hur man ska få materialet att bli vinnare. Många av stjärnorna är kända för att fuska i defensiven. Jakub Vrána, till exempel, har redan hunnit bli bänkad.

Nya staben har egentligen bara en enda uppgift: Man måste lyckas manipulera, tygla, och coacha alla dessa stjärnor till att spela för varandra. Göra jobbet åt båda hållen som det så klyschigt heter. Dock ett vinnarrecept som aldrig går ur tiden.

”Musse” och company känns som ledare med ett modernt ledarskap som ska få individen att blomma och låta jaget hjälpa laget. Frågan är bara om erfarenheten och kylan räcker till. Vågar man ställa krav när alla stjärnor får egna viljor och vindar blir till storm?

Jakub Vrána har redan hamnat i fokus.

Foto: Bildbyrån.

Hur kommer det gå?

Det ska bli kul att följa Linköping i år. En av mina personliga favoriter gör sitt första år från start. Eskild Bakke Olsen. Den norska talangen har varit dominant två år i rad för Karlskoga och verkligen lyst på försäsongen. Kanske blir han genombrottskillen alla pratar om när stjärnorna inte gör jobbet? Det återstår dock att se…

Blir det nya LHC fart och fläkt med jobb i alla zoner eller blir det en varannandagsshow där lagets fikagrupp är starkare än tränarstaben?

Source: Linköping HC @ Elite Prospects