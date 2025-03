Uppgifter: Aktuell för SHL-återkomst

NHL-chanserna har uteblivit för Fredrik Karlström de senaste åren.

Nu uppger Aftonbladet att 27-åringen är aktuell för en flytt hem till Sverige.

Fredrik Karlström.

Foto: Rusty Jones/Cal Sport/Alamy

Efter fyra säsonger i Nordamerika kan Fredrik Karlström komma att återvända till Sverige nästa säsong.

Enligt Aftonbladet ska Karlströms namn finnas på bordet hos SHL:s sportchefer inför nästa säsong. Karlström har ett utgående kontrakt med New York Islanders och har inte fått någon chans i NHL sedan han skrev på för klubben som free agent i somras.

Fredrik Karlström vann SM-guld med Växjö 2021

Karlström lämnade Växjö efter SM-guldet 2021, där han under samma säsong fick chansen att debutera i Tre Kronor. Centern skrev på för Dallas Stars och spelade totalt åtta NHL-matcher under sina två första säsonger i klubben, innan NHL-chanserna uteblev under hans tredje och sista år i Texas-klubben.

Den här säsongen har Karlström producerat 13 poäng (9+4) på 30 matcher för Bridgeport Islanders i AHL. Förra säsongen var han en av Texas Stars målbästa spelare med 21 fullträffar (och totalt 44 poäng) på 72 matcher i grundserien, vilket var fjärde bäst i laget.