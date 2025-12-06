LHC:s knall – tar tre viktiga poäng mot Rögle

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

LHC segrade – 3–1 mot Rögle

Fredrik Karlström tvåmålsskytt för LHC

Albin Sundsvik målskytt för Rögle

LHC vann på bortaplan mot Rögle i SHL. 1–3 (1–1, 0–1, 0–1) slutade lördagens match.

LHC:s Fredrik Karlström tvåmålsskytt

LHC tog ledningen efter tio minuter genom Fredrik Karlström på pass av Eskild Bakke Olsen.

Rögle kvitterade till 1–1 efter 18.56 när Albin Sundsvik slog till på passning från Mattias Göransson och Calle Själin.

Efter 6.12 i andra perioden slog Fredrik Karlström till återigen framspelad av Max Martin och Jakub Vrana och gav LHC ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 34 sekunder kvar att spela genom Christoffer Ehn framspelad av Rasmus Rissanen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Nästa motstånd för Rögle är Brynäs. LHC tar sig an Djurgården hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 december 19.00.

Rögle–LHC 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (10.41) Fredrik Karlström (Eskild Bakke Olsen), 1–1 (18.56) Albin Sundsvik (Mattias Göransson, Calle Själin).

Andra perioden: 1–2 (26.12) Fredrik Karlström (Max Martin, Jakub Vrana).

Tredje perioden: 1–3 (59.26) Christoffer Ehn (Rasmus Rissanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

LHC: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Brynäs IF, hemma, 18 december

LHC: Djurgårdens IF, hemma, 18 december