Nyckelforwarden är tillbaka – till avgörandet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kvalkampen är på väg mot sitt klimax. Senast på lördag kommer allt att avgöras – då Linköping också har en nyckelmatch mot Örebro.

Till den matchen väntas Fredrik Karlström göra comeback.

— Det finns en smärta, man jag har bitit mig igenom det under en längre tid, berättar han för Corren.

Fredrik Karlström gör comeback på lördag, är förhoppningen.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Fredrik Karlström spelade senast mot HV71 för en vecka sedan. Han missade sedan lördagens och tisdagens match. När Linköping förbereder sig för att åka upp till Skellefteå och möta serieledarna på bortaplan blir det också utan forwarden. Skadan sätter fortsatt stopp för spel.

Samtidigt är 28-åringen förhoppningsfull: På lördag ska han spela.

Då väntar Örebro på bortaplan i sista omgången. En match som kan avgöra hela säsongen. Beroende på vad som händer i morgondagens omgång kan det bli ingemansland, slutspel eller kval. Där LHC och Örebro just nu också är på samma poäng.

— Alla vet vad som gäller. Vi behöver en seger till (för att säkra kontraktet) och på ett eller annat sätt ska vi lösa det. Så är det bara. Vi kan inte kolla på något annat lag, säger Karlström till Corren.

Fredrik Karlström mot comeback: ”Köra på ren adrenalin”

För Fredrik Karlström och Linköping har det varit en tuff säsong. Nu kommer de två kommande matcherna att avgöra allt. Forwarden själv har spelat skadad under säsongen men har alltså vilat de senaste matcherna.

Skulle det komma till lördag och det är en avgörande match, ja, då ska det vara en rejäl smärta för att Fredrik Karlström inte ska snöra på sig grillorna.

— Det är okej. Det finns en smärta, man jag har bitit mig igenom det under en längre tid. För att inte hämma laget och mig tog vi beslutet att vila. Nu känns det lite bättre och svullnaden har gått ned. I sista matchen kan man ut och köra på ren adrenalin.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects