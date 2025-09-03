OLAUSSON: Där har HV71 gjort en stor uppgradering
HV71 tar en bekväm seger mot IK Oskarshamn med 6-2.
Här är Robin Olaussons analys efter träningsmatchen i Husqvarna Garden.
- Stjärnvärvningen visade klass i HV71.
- Där har HV blivit mycket bättre.
- Nyförvärven som stack ut: ”Kan vara bland SHL:s bästa”
- Kan petas – trots succén på försäsongen.
- Frågetecknet för värvningen: ”Inte nära godkänt”
- Farhågorna för Oskarshamn: ”Måste steppa upp”
