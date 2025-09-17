Luleå har fått en flygande offensiv start på säsongen. Mycket tack vare förstakedjan med Brian O’Neill som center mellan Filip Eriksson och Isac Hedqvist. Trion har gjort sju mål och totalt 16 poäng på två matcher – och Filip Eriksson toppar poängligan.

– Helt sagolikt. Man trodde inte han kunde bli ännu bättre efter försäsongen, säger lagkaptenen Erik Gustafsson.

– Det där är en riktig leading line, berömmer tränare ”Bulan” Berglund.

Tiden då man kunde anklaga Luleå för att spela tråkhockey är definitivt förbi. Nu virvlar offensiven från ”Bulan” Berglunds lag. De har gjort tolv mål de inledande två matcherna och det är framför allt en kedja som har dominerat totalt under säsongsupptakten: Den med Brian O’Neill som center bredvid 20-åringarna Filip Eriksson och Isac Hedqvist.

I premiären mot Malmö satte nyförvärvet Filip Eriksson ett hattrick. I gårdagens match mot Brynäs var det Brian O’Neills tur att hänga tre kassar. I den matchen blev dessutom Isac Hedqvist också målskytt, och Filip Eriksson noterades för tre assistpoäng. Eriksson toppar SHL:s poängliga med sju poäng på två matcher – vilket kan jämföras med de sex poäng han gjort på 29 respektive 37 matcher under sina två tidigare SHL-säsonger.

Lagkaptenen Erik Gustafsson är dock inte helt förvånad över nyförvärvets succé.

– Det är helt sagolikt. Man trodde inte han kunde bli ännu bättre efter försäsongen, men han har fortsatt stäppa upp och visat sig vara grym när det blir ännu mer allvar. Det är jättekul, säger han efter 7-5-segern mot Brynäs.

– Jag spelade med honom på träningen i början av säsongen och han är jätteenkel att spela med. Nu möter jag honom på träningarna och han spelar med en enorm intensitet då.

”Det här är ingen fluke”

Gustafsson slår fast att Eriksson är på riktigt.

– Det här är ingen fluke. Han är ”the real deal”. Han kommer fortsätta utvecklas hela säsongen. Men det är klart att det kommer komma dippar också. Det kommer det göra för oss alla.

Hur bra koll hade du på honom innan han kom till Luleå?

– Ganska bra koll ändå. Jag mötte honom i Växjö och tyckte han var grym då. Sen följde jag Djurgården hela slutspelet i våras och man såg att han har det där hockeysinnet. Sen har han ett ”mjukt sitt” och en skön stil. Han är stark på pucken och avig. Han är svår att möta.

Filip Eriksson är inte den första unga spelare i Luleå som slår igenom när han spelar intill Brian O’Neill. I vårens slutspel hände samma sak för Isac Hedqvist.

– Finns det superlativ så det räcker? Han är en grym ledare och en grym människa. Att han är en grym hockeyspelare – det ser ju alla. Men jag imponeras mest av hans ledaregenskaper och drivet han har på träning till vardags. Han kommer in och driver gruppen och vill verkligen vinna. Det är kul att ha honom i vårt lag, säger Gustafsson om O’Neill.

– Han är det där proffset som älskar hockey och han är väldigt hockeysmart. Han ger trygghet till sina lagkamrater och kedjekamrater och är noggrann. Alla behöver en sådan spelare. Framför allt unga spelare.

Jag får känslan av att han är centerversionen av dig? Du får ofta också spela med unga spelare, som ska slå igenom i SHL.

– Det är en jävla komplimang till mig i så fall, säger Gustafsson med ett leende.

– Men absolut, den parallellen kan man väl dra.

Bulans hyllning: ”Bästa tänkbara”

Även ”Bulan” Berglund imponeras över förstakedjans framfart under säsongsupptakten.

– De har börjat fantastiskt bra och har inlett på bästa tänkbara sätt. Men de började bra redan på försäsongen. Det är en riktigt bra leadling line som verkligen visat på sina kvalitéer, konstaterar Luleåtränaren.

I SHL:s poängligatopp hittar vi alltså Filip Eriksson på sju poäng, och på fjärde plats finns Brian O’Neill på sex. Tredjelänken Isac Hedqvist har inlett med tre poäng på två matcher. I gårdagens match mot Brynäs gjorde trion tio (!) poäng och i fokus hamnade förstås Brian O’Neills hattrick.

– Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt. Lite som Filip (Eriksson) när han gjorde hattrick i första matchen. Det första målet har jag tur att pucken studsar på någons huvud, tror jag. Andra målet är det Isac (Hedqvist) som slår en grym passning bakom mål och sen på tredje målet är det Filip som tar rätt beslut och skjuter på målvaktens skridsko och sen har jag lite tur med studsen igen, konstaterar den amerikanska stjärncentern.

Fullpoängaren Luleå spelar igen imorgon. Då väntar Rögle på hemmaplan.