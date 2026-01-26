Färjestads lättnad: Duon tillbaka i full träning

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad har dragits med dålig kollektiv form, avstängningar och skador.

Nu lättnar det på två fronter i alla fall, rapporterar Värmlands Folkblad.

– Jättebra. Vi behöver alla spelare vi kan få – och framför allt behöver vi att alla spelare steppar upp och stämplar in, säger Cam Abbott till tidningen.

Joel Kellman skadade sig i matchen mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

Färjestad har ingen match förrän på torsdag, då de ställs mot Frölunda på hemmais. Efter måndagens träning kunde två sköna besked ges till Färjestads-fansen. Emil Alba och Joel Kellman är tillbaka i full träning och förstärker forwardsidan framöver.

– Jättebra. Vi behöver alla spelare vi kan få – och framför allt behöver vi att alla spelare steppar upp och stämplar in. Det är väldigt viktiga matcher som kommer framöver, säger Cam Abbott till VF.se.

Fick en käftsmäll i helgen

I helgen fick laget en rejäl käftsmäll. För glädjen och lyckan över 7–0 mot Brynäs och förlängningssegern över Luleå höll inte länge.

På lördagen vann Timrå med hela 8–2 i SCA Arena, och Färjestad var i rejäl gungning igen. Andra förlusten för Cam Abbott, som började sin FBK-tid med en förlust i Jönköping mot HV71 (3–5).

Vidare är Oskar Steen avstängd i två matcher och Linus Johansson borta en längre tid på grund av en skada.