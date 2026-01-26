Färjestads lättnad: Duon tillbaka i full träning
Färjestad har dragits med dålig kollektiv form, avstängningar och skador.
Nu lättnar det på två fronter i alla fall, rapporterar Värmlands Folkblad.
– Jättebra. Vi behöver alla spelare vi kan få – och framför allt behöver vi att alla spelare steppar upp och stämplar in, säger Cam Abbott till tidningen.
Färjestad har ingen match förrän på torsdag, då de ställs mot Frölunda på hemmais. Efter måndagens träning kunde två sköna besked ges till Färjestads-fansen. Emil Alba och Joel Kellman är tillbaka i full träning och förstärker forwardsidan framöver.
– Jättebra. Vi behöver alla spelare vi kan få – och framför allt behöver vi att alla spelare steppar upp och stämplar in. Det är väldigt viktiga matcher som kommer framöver, säger Cam Abbott till VF.se.
Fick en käftsmäll i helgen
I helgen fick laget en rejäl käftsmäll. För glädjen och lyckan över 7–0 mot Brynäs och förlängningssegern över Luleå höll inte länge.
På lördagen vann Timrå med hela 8–2 i SCA Arena, och Färjestad var i rejäl gungning igen. Andra förlusten för Cam Abbott, som började sin FBK-tid med en förlust i Jönköping mot HV71 (3–5).
Vidare är Oskar Steen avstängd i två matcher och Linus Johansson borta en längre tid på grund av en skada.
