”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad studsar tillbaka efter smällen senast.

Efter en rejäl urladdning vinner FBK med 3-2 mot rivalen Frölunda.

– Det var en överkörning utan dess like, säger TV4-experten Petter Rönnqvist.

Robert Ohlsson var besviken sedan Frölunda förlorat borta mot Färjestad. Foto: Bildbyrån

Både Färjestad och Frölunda var på jakt efter revansch i kvällens möte. Färjestad åkte på en rejäl smäll i lördags när de förlorade med hela 8-2 mot Timrå. Samtidigt blev det en oväntat förlust för Frölunda hemma mot Örebro. Serieledande Frölunda förlorade också hemma mot Skellefteå dessförinnan och vid en förlust i kväll skulle Frölunda ha förlorat tre raka matcher för första gången den här säsongen.

Bortalaget kom däremot ut starkt och fick utdelning när Filip Cederqvist styrde in 0-1 i första perioden. Backen Gian Meier sköt skottet som styrdes in via Cederqvist och Meier noterades därmed för sin första poäng i SHL-karriären.

Urladdning av Färjestad: ”Helt svettig”

I andra perioden blev det däremot en scenförändring. Färjestad tog över matchen helt och hållet och körde över Frölunda. Filip Roos satte först kvitteringen och bara ett par minuter senare fick hemmalaget spela powerplay varpå Viktor Lodin kunde bryta sig loss och sätta 2-1. Färjestad sköljde över Frölunda gång på gång och serieledarna lyckades knappt ens komma ut ur egen zon. Färjestad hade även en 3-1-puck i nät bakom målvakten Tobias Normann, men målet kom att dömas bort.

Gabriel Carlsson sköt in pucken i nät men i sekvensen innan hade FBK-forwarden Lucas Forsell gett Frölunda-backen Linus Högberg en lätt knuff. Högberg trillade därmed framåt, in i Tobias Normann, och målvakten kunde därmed inte åka över för att täcka det öppna målet. Efter videobedömning ansågs Forsells knuff vara tillräckligt för att Normann ska störas och målet dömdes därför bort. Efteråt var TV4-experten Petter Rönnqvist kritisk till beslutet.

– Jag tycker att det borde vara 3-1. Jag är väldigt skeptisk till målet som blir bortdömt, jag tycker att det är ett mål. Det finns många vinklar på det men i mitt tycke kommer pucken utanför målgården och han står en meter ifrån den. Det är en sån liten putt. Här blir det fel. Jag tycker att det där ska vara mål, säger Rönnqvist i TV4-studion.

Färjestad fortsatte dominera spelet men det blev inga fler mål utan 2-1 stod sig.

– Jag är helt svettig. Det var en överkörning utan dess like, en ångvält. Makalöst! säger TV4-experten Petter Rönnqvist om Färjestads period.

Ny förlust för Frölunda: ”Långt under vår nivå”

I tredje perioden höll Färjestad undan och fick även ett 3-1-mål genom David Tomásek i tom kasse. Sedan kom det dock att bli spännande. Emil Larmi försökt skicka iväg pucken för att göra mål men missade vilket gjorde att FBK inte fick ut pucken och i stället kunde Frölunda reducera genom Dominik Egli. Sedan revanscherade sig Larmi genom att stå för en viktig räddning i slutsekunderna och Färjestad kunde vinna med 3-2.

Det var ett viktigt styrkebesked för Färjestad, men desto tyngre för Frölunda. Serieledarna har nu förlorat tre raka matcher för första gången den här säsongen.

– Vi är inte med i andra perioden. Den känns jätteirriterande, det är långt under vår nivå, säger Frölundas tränare Robert Ohlsson till TV4 efter förlusten.

Färjestad – Frölunda 3–2 (0-1,2-0,1-1)

Färjestad: Filip Roos, Viktor Lodin, David Tomásek.

Frölunda: Filip Cederqvist, Dominik Egli.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects