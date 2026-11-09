Jack Berglund klev av i Tre Kronors match.

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Hela sex Färjestad-spelare var uttagna av Sverige – landslaget Tre Kronor till den gångna landslagsveckan. Därav blev måndagens träning för SHL-laget helt enkelt vad den blev – med många vid sidan av isen, men på plats i hallen. Det rapporterar NWT.

Jack Berglund var en av dessa som inte klev ut, och den uppmärksamme noterade även att fjolårets JVM-hjälte inte heller spelade klart söndagens förlust mot Finland i Nocco Hockey Games. Samma match som Melker Thelin missade på grund av sjukdom.

För NWT uttalar sig nu Färjestads tränare Cam Abbott.

– Jag har inte hunnit att prata med honom än, men det var ju uppenbart att han inte spelade klart den sista matchen. Vi får se hans status inför torsdagen, förhoppningsvis är det inget allvarligt. Vi kommer att få mer information, säger han till tidningen.

Samtidigt som Marcus Johansson genomförde hela ispasset, förutom närkamperna, klev också Oskar Steen av tidigt.

– De var smågrupper i dag. Han var med på uppvärmningen man bestämde sig att gå av. Vi får se om han är med på is på tisdagen eller inte, svarar Abbott.

Prognosen för Marcus Johansson är comeback i december. Det återstår att se om han ligger före den i skrivande stund.