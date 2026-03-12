Expertens dom: ”HV71 har ingenting – kommer åka ur”

HV71 gör en hattrick, i SHL:s negativa kval. För tredje året i rad väntar ett negativt kval för Jönköpingslaget.

För Sanny Lindström är det klart, redan innan kvalet, att HV71 är laget som åker ur högsta serien.

– Jag tror inte att de får ihop det, HV71 har ingenting och kommer åka ur, säger Lindström till Sporthusets podcast.

Sanny Lindström tror HV71 åker ur SHL

HV71 åker ur SHL, så låter Sanny Lindströms hypotes. I Sporthusets podcast diskuterar Lasse Granqvist, Tommy Åström och Sanny Lindström bland annat hur det negativa kan komma att se ut, där den sistnämnda inte tror att HV71 klarar sig kvar.

– Truppen är byggt på ett excelark med underliggande statistik där man hoppas att pusselbitarna ska passa ihop, det gör de inte. De har ingen rejäl tuff spelare som driver och visar något, med den där karraktären. Jag tror att de kommer få det tufft i år, säger Lindström i Sporthusets podcast.

Endast HV71 är klara för negativt kval, mellan lagen ovanför är det jämnt. Som det ser ut nu, med ynka två omgångar kvar av grundserien, kan Leksand, Linköping, Örebro eller Timrå bli Jönköpingslagets motstånd i kvalet.

Om Lindström hade varit i Anton Blomqvists situation hade han tryckt på Linköping som ett drömmotstånd i matchserien.

– Om Linköping hamnar i ett kvalspel då är det fullständig panik för där är det också en organisation helt utan styrning.

Experten menar att Örebro har en för stark defensiv, medan Leksand är inne i en formstark period där lagets målvakter är styrkan. Samtidigt har leksingarna en förstakedja med fin kemi. Timrå däremot har en svacka, ett negativt kval hade kunnat skaka till föreningen rejält.

Blomqvist hyllas – men HV71 döms ut

”Hur mycket verbalt stryk orkar klarar en enskild människa och individ av att ta?”, det är en fråga som Lasse Granqvist lyfter i samband med att de diskuterar mediahanteringen från HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist.

I podden är alla eniga om att klubbens huvudtränare hanterar krissituationen otroligt bra. Tränaren tar i princip hela smällen själv när han match efter match står och tar kritiken, det menar trion.

Oavsett hur bra mediahanteringen är så tror Lindström att HV71 kommer ha det svårt att hålla sig kvar i SHL.

– HV71 åker, jag tror inte att de får ihop det. När du leker med elden så många gånger. HV71 har ingenting och kommer åka ur.

Även Granqvist är enig, HV71 är laget som åker ur.

Onsdag 18 mars, då inleds kvalspelet. Det är en matchserie i bäst av sju, det lag som först når fyra segrar är kvar i SHL medan förlorarna åker ner till Hockeyallsvenskan.

