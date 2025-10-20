För att kunna skriva på för Djurgården nobbade Oliver Kylington kontrakt i NHL. Nu ger William Eklund sin syn på sin tidigare klubbs stjärnvärvning – och detta faktum.

– Det en jättestor grej som händer, både för honom och för klubben, säger han till hockeysverige.se.

William Eklund och Oliver Kylington. Foto: Bildbyrån (montage).

”Lite kantigt, och lite frustrerande skulle jag säga. Vi förtjänar bättre än vad vi har fått”



Så inleder William Eklund när han under måndagen möter svensk media efter fem av fem möjliga förluster med sitt San Jose Sharks i inledningen av NHL-säsongen. Desto bättre går det för lillebror, Victor, och ”Lill-Fimpens” tidigare lag, Djurgården.



Med tolv spelade matcher har SHL-nykomlingen 21 poäng och ligger på sjätte plats tabellen. Dessutom har man nyligen förstärkt laget med en viss Oliver Kylington, värvad direkt från NHL – trots att det fanns kontrakt i världens bästa liga på bordet, enligt Hockeynews.



– Det är jättestort, säger nu Eklund om detta faktum och fortsätter.

– Jag tror också att det betyder mycket för honom att komma hem till Djurgården. Det är hemma, Stockholm, så jag tror att det en jättestor grej som händer, både för honom och för klubben. Jag tror att det kan öka chanserna jättemycket för att gå långt i år.

Uppmaningen till Djurgården: ”Imponerad”

Efter att värvningen av den 28-årige backen stod klar uppmanade sportsligt ansvarige, Niklas Wikegård, till tålamod då Kylington inte spelat i Sverige på länge, och dessutom var borta från spel under 20 månader för inte allt för länge sedan.



William, som under sommaren tränade med Kylington på Eklund-familjens Ice Academy i Haninge, menar dock att backen såg bra ut redan då.



– Ja, han ser bra ut tycker jag. Det var kul att se honom hela sommaren, träna ihop och sådär. Jag tror att det är riktigt bra för Djurgården att få in en så spelskicklig back som, jag tror, i Sverige är topp i ligan. Det ska bli jättekul att se. Jag tror att Djurgården kommer att gilla en sådan spelartyp, säger han.



Samtidigt tonar NHL-svensken ner snacket om att förväntningarna nu ökar på Djurgården.



– Jag tror att de ställer krav på sig själva också. Det brukar vara så i ett lag. De ställer ganska mycket krav på sig själva att de ska vara så bra som möjligt. Utifrån kommer det alltid sägas grejer om hur de ska vara och hur de ska spela när de får in ett sådant namn, men jag tror att man bara ska försöka hålla sig till det man gjort, säger han och fortsätter om SHL-inledningen.

– Jag tycker att de har gjort det ganska bra. Jag är imponerad över hur de har öppnat säsongen och jag tycker att de ska fortsätta på den här vägen.

Source: Oliver Kylington @ Elite Prospects