Örebro med fem raka förluster var inför torsdagen endast tre poäng från kvalstrecket.

Då kom en efterlängtad seger med 4-3 borta mot Djurgården – det efter en stark insats av Egor Polin.

— Det är så klart superkul. Det var tufft där i början när man inte fick spela, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Egor Polin jublar efter 0-2 under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Örebro den 8 januari 2026 i Stockholm.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Bottenstriden i SHL så länge avgjord ut efter att både HV71 och Leksand varit avsågade. Men nu har de båda börjat vinna matcher – samtidigt som Örebro börjat förlora. Efter fem raka förluster var närkingarna bara tre poäng före HV, och en förlust hade kunnat göra att man hamnade på samma poäng.

Men då klev Örebro ut och vann en riktig ångestmatch mot Djurgården. De båda lagen har haft problem den senaste tiden, men det var till slut Örebro som var det starkare laget.

— Så klart superskönt från vår sida att få en vinst. Vi har haft några förluster här så superskönt att få en trepoängare. Det är så klart viktigt att ta poäng men vi försöker göra så bra prestation som möjligt varje match. Det gör vi i dag och då vinner vi matcher, säger Egor Polin.

Har ni börjat kolla neråt något i tabellen?

— Det är ingenting vi fokuserar på så. Vi snackar om att komma ut och göra en bra prestation varje match och sen tar vi det efter det. Vi ska fortsätta gå ut och spela som vi gjorde i dag över 60 minuter och komma upp i nivå så ska det nog gå vägen att vinna ett par matcher.

Egor Polin var med och sänkte Djurgården

Just Egor Polin var också en av matchens förgrundsfigurer. Den snabbe forwarden var involverad i mycket som hände framåt för närkingarna. Och när matchen var slut stod han noterad för ett mål och två assist.

Där 2-0-målet också var en riktig soloprestation.

— Jag tycker vi gör ett bra jobb hela kedjan. Så klart kul att få göra mål. Vi kämpar på bra och gör ett bra jobb i dag.

21-åringen lämnade Södertälje efter en stark säsong i Hockeyallsvenskan i fjol. I början av säsongen fick han nöja sig med en liten roll och inte så mycket speltid. De senaste fyra matcherna har det nu blivit fem poäng från hans klubba – samtidigt som förtroendet börjar öka.

— Det är så klart superkul. Det var tufft där i början när man inte fick spela. Jag försökte jobba på bra och ta chansen där när man fick spela. Men det är så klart kul att få vara med och spela.

