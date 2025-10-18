Till slut släpper det för Egor Polin. Nyförvärvet som fått ont om speltid i Örebro i serieinledningen gjorde sitt första SHL-mål i lördagens möte med Luleå.

– Superkul, och en lättnad såklart, säger han till TV4 under lördagsmötet.

Egor Polin firar sitt första SHL-mål. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Egor står för pigga pen och har ett bra skott. Han har lite att lära i spelet utan puck och så där, men det jobbar vi med hela tiden. Vi vet att han och ”Mille” (Milton Oscarson) och Noah (Seen) har fungerat bra ihop tidigare”



Det var orden Örebros huvudtränaren Niklas Eriksson gav när han skickade in Egor Polin på fyra kedjor till torsdagens möte med Linköping. 21-åringen som värvats från Södertälje och Hockeyallsvenskan, hade dessförinnan snittat runt två minuter per match sedan slutet av september, och stod allt jämnt på noll poäng i SHL.



Idag kom till slut det där första målet i högsta serien – efter den tunga tiden.



Milton Oscarson hade vunnit kampen bakom mål i lördagsmötet med Luleå, och Noah Steen hittat Polin framför mål. Pucken smet sedan in mellan Joel Lassinanttis benskydd till 2–0 i matchen.



– Vi har snackat om att vi ska komma ut hårt och spela som ett lag. Jag tycker att vi gör en riktigt bra första period. Vi (i kedjan) har Noah som är väldigt bra på skridskorna, ”Mille” också, och jag med, så vi kör bara på.

Lättnad för Egor Polin: ”Jag har kämpat på”

Egor Polin slog igenom i HV71:s juniorverksamhet och fick sitta med på bänken i SHL redan 2022/23. Därefter var det Södertälje och Hockeyallsvenskan som blev vägen tillbaka. Målet mot Luleå blev inte bara det första målet utan även den första poängen i ligan.



– Det känns bra. Jag har kämpat på, och… det är hög konkurrens. Jag försöker bara komma ut och spela så bra jag kan. Sen är det tränaren som bestämmer vilket lag de vill ställa upp med



Matchen pågår! Texten uppdateras.