Zeb Forsfjäll får fortsätta spela för klubben i sitt hjärta. Inför lördagsmötet med Djurgården presenterade Skellefteå förlängningen.

– Det betyder mycket för mig att få fortsätta här, säger 20-åringen själv.

Zeb Forsfjäll förlänger. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

En operation under våren gav en liten tyngre start på 2025/26-säsongen, men nu, efter att Zeb Forsfjäll växlat upp, kommer det efterlängtade beskedet.

20-åringen med just Skellefteå AIK som moderklubb förlänger i samband med nedsläpp mot Djurgården. Det nya avtalet är skrivet till 2027/28.

– Det känns otroligt roligt att få fortsätta här hemma. Skellefteå AIK är föreningen som jag har vuxit upp med, så det betyder mycket för mig att få fortsätta här. Jag trivs väldigt bra, både på och utanför isen och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas i Skellefteå, säger Forsfjäll själv på lagets sajt.

– Jag vill fortsätta utveckla mitt offensiva spel och bli ännu mer delaktig framåt. Samtidigt vill jag bygga vidare på de delar av mitt spel som gör mig stabil och pålitlig i alla situationer, fortsätter han.

Forssell om Forsfjäll: ”Viktig roll bland våra yngre”

Forsfjäll skrev sitt första A-lagskontrakt 2023. Nu är han uppe i 115 grundseriematcher i SHL.

– Det känns väldigt roligt att ha gjort klart med Zeb för en fortsättning framåt. Han är en ung, driven spelare som alltid sätter laget först och gör jobbet varje dag. Trots sin ålder har han redan skaffat sig mycket erfarenhet och har en viktig roll bland våra yngre spelare. Vi tror att han kommer att ta ytterligare kliv hos oss de kommande åren, säger Skellefteås GM, Erik Forssell.

Zeb Forsfjäll valdes av Seattle Kraken i NHL-draften 2023.

