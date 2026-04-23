Lämnar – för konkurrenten: ”Väldigt glad”

Efter tre säsonger i Växjö Lakers lämnar Dylan McLaughlin föreningen. Istället fortsätter centern i konkurrenten Timrå IK.

– Det känns som en bra miljö för mig, säger McLaughlin på Timrås sajt.

Dylan Mclaughlin är klar för Timrå. Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Under morgonen gick Växjö Lakers ut med att fem spelare lämnar klubben. En av de som lämnar är Dylan McLaughlin. Centern gjorde tre säsonger i Lakers där han på 148 grundseriematcher noterats för 80 poäng (34 + 46).

Nu har McLaughlin hittat sin nya klubb. Han blir kvar i ligan, men i seriekonkurrenten Timrå.

– Jag är väldigt glad över att få komma till Timrå IK. Det känns som en bra miljö för mig att fortsätta utvecklas i, och jag ser fram emot att bidra med mitt spel och min energi till laget. Jag har hört mycket bra om supportrarna och ser verkligen fram emot att spela i SCA Arena, säger 30-åringen till Timrås lagsida.

”Passar väldigt bra in i hur vi vill spela”

Kent Norberg, Timrås sportchef, tror att lagets spelstil kommer att passa McLaughlin bra.

– Dylan är en center som har presterat kontinuerligt över flera säsonger. Vi ser att han kommer in med energi, ansvarstagande och en spelstil som passar väldigt bra in i hur vi vill spela, säger sportchefen.

Centern har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över två säsonger.

Övriga spelare som tackas av i Växjö är Zach Giuttari, Kevin Israelsson, Ville Svensson och Félix Robert.

