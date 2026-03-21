Sågningen: ”Vi ligger efter i allt”

Vinna eller försvinna för Djurgården i åttondelen mot Malmö. Då var Robert Kimby rejält frustrerad i TV4, redan efter 20 minuter.

– Vi ligger efter i allting, säger huvudtränaren i sändningen.

Det känsloladdade slutspelsmötet mellan Malmö och Djurgården fick en relativt händelsefattig första period. Detta när pucken släppts för det tredje och avgörande mötet under lördagen. Då tappade DIF-tränaren Robert Kimby tålamodet.

– Vi ligger efter i allt. Vi ligger steget efter. Att gå in på någon enstaka grej kommer bli svårt. Vi behöver rätta till det mesta. Vi börjar med skridskoåkningen. Jag tycker att vi är för långsamma i aktionerna. Så agera istället för att reagera, börja där. Sen behöver vi sitta ihop bättre som lag och vinna lite närkamper, skapa energi på det, säger han i TV4 efter 20 minuter.

Under fösta perioden kom Kimbys Djurgården till endast fem skott på mål, jämfört med Malmös 14.

– Ja, det är 0–0, svarar tränaren på frågan om vad som var positivt efter första 20.

Klubban svek LaLeggia: ”Frustrerande”

I den andra perioden kom även 1–0 från Malmö. Detta när Joey LaLeggia försökt rensa bort en retur, men fick se klubban gå itu. William von Barnekow gjorde därmed enkelt mål i en nästintill tom bur. Den ställningen stod sig sedan in i tredje perioden.

– Min klubba måste ha gått sönder och sen när pucken kom dit gick den i två. Det är så hockey är ibland. Det är frustrerande, men man måste gå vidare snabbt, säger LaLeggia i TV4 efter andra perioden.

– Lite flyt kanske. Jag försöker bara få bladet på pucken. Jag vet inte vad som händer, säger von Barnekow om sitt mål.

Mot slutet av andra akten kom även temperaturen upp när flera spelare rök ihop framför ett av målen.

– Det var lite kasst i början, men nu börjar det komma igång. Jag ser faktiskt inte vad som händer. Det är lite gruff, inget speciellt, säger von Barnekow om bråket.

Ställningen är 1–1 i matcher. Matchen pågår!