Självkritiken efter raset: ”Det är vårt fel”

Direkt efter SHL:s beslut om filmningar hamnade domarna i fokus på Hovet. Djurgården föll med 1–6 mot Frölunda och klev av med 59 (!) utvisningsminuter.

– Jag vet inte om det är någon skillnad i det idag. Men jag tror att vi som liga är helt rätt ute, säger Robert Ohlsson efter slutsignal.

– Det är ingen av dem som är under den kategorin, säger Robert Kimby om utvisningarna under första 20.

Anton Frondell, Robert Kimby och Robert Ohlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför lördagens matcher i SHL meddelade ligan att man infört hårdare bestraffning för filmningar. Detta genom att höja bötesbeloppet. Ett beslut som gett blandade reaktioner på sociala medier, och i media, som en het potatis i ligan sedan Frölundas Christian Folin satte ner foten.

På Hovet tog det sedan inte ens tre minuter innan domarna hamnade i extra fokus.

Håvard Salsten delade ut smällen och fick matchstraff efter granskning, men på läktaren syntes handrörelser som syftade på just diving. Arttu Ruotsalainen klev av och därifrån tog de randigas bedömningar över hela matchen.

Efter matchen, där Djurgården klev in i första periodpaus med 31 (!) utvisningsminuter, ville inte Robert Kimby kommentera det hela särskilt mycket.

– Jag tycker ingenting om utvisningarna. Vi släpper tre i boxen, det är det jag tar med mig, säger han på presskonferensen.

– Jag tror inte det är medvetet, det som blir. Jag tycker också att det gäller att vara beredd. Vi pratade om det innan, att vara beredda på ett fysiskt spel, att kunna ta emot tacklingar när man möter Djurgården här på Hovet. Det är där jag är mer, säger Frölundas Robert Ohlsson.

Tränarna positiva till SHL:s beslut: ”Rätt ute”

När det gäller själva beslutet från SHL är båda tränarna positiva. Om det påverkade tonen från läktarplats och bänken – och antalet utvisningar i matchen, är de dock osäkra på.

– Jag vet inte om det är någon skillnad i det idag. Men jag tror att vi som liga är helt rätt ute. Jag tror att alla kommer tjäna på det över tid. Sporten kommer att tjäna på det över tid. Det är nog något bra. Sen är det en match nu, det är nog lite för lite ”sample size”, säger Robert Ohlsson.

Kimby, vad tänker du om hur det påverkar. Mycket boxplay i första…

– Ja, men det är ingen av dem som är under den kategorin. Jag håller med Robban i det han. Det är bra, och det är något vi behöver. Jag tror inte att det, på ett halvt dygn, gör så stor effekt.

– Det vet jag inte. Jag tänkte inte på det idag, att det var mer än annars, tillägger Ludvig Rensfeldt sedan för hockeysverige.se.



Frondell: ”Det är vårt fel att vi tar utvisningar”

Anton Frondell, som fick sitta i båset för att avtjäna ett lagstraff från första periodens slutsignal var tydlig med sin åsikt kring disciplinen.

– Det är vårt fel att vi tar utvisningar. Det är bara vi som kan påverka det och göra det bättre. Vill vi vinna matcher kan vi inte ta så många utvisningar som vi gör idag.

– Jag tycker att vi får ta vårt ansvar. Jag gillar inte att stå och klaga på andra. Vi kan bara påverka oss själva egentligen. Det är det vi fokuserar på, fortsätter han om domarna.

Vad hände inför andra när du fick sätta dig i båset?

– Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Först satt jag på vanliga bänken och sen fick jag höra att jag skulle åka över, att vi hade fått lagstraff. Sen saknades en av tränarna på bänken. Det var någon där säkert.

Rensfeldt menar att det var tungt att ta när Djurgården kom ut på det positiva sätt han tyckte att man gjorde.

– Det är väl någon utvisning som vi får ta på oss. Sen hade domarna lite otur någon gång. Det är så det är. De utvisningar som är det får vi ta på oss och inte ge domaren chansen. Det är lite både och. Det känns bara trist, för jag tycker att vi var på gång idag. Det är det som känns tråkigt, att vi inte fick en match, säger han.