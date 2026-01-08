”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgårdens tunga trend fortsätter.

De åker på fjärde raka hemmaförlusten mot Örebro och har nu tolv raka matcher utan en trepoängare i SHL.

Örebro vinner borta mot Djurgården. Foto: Bildbyrån

Två av SHL:s formsvagaste lag ställdes mot varandra på Hovet. Djurgården och Örebro är två lag som har gått tungt den senaste tiden. Framför allt Örebro har varit en en jobbig trend med fem raka förluster och hela 25 insläppta mål under förlustsviten.

Mot Djurgården ryckte däremot Örebro upp sig och tog ledningen genom backen Filip Berglund i första perioden. I den andra drog bortalaget sedan iväg ännu mer. Egor Polin utökade till 0-2 i ett friläge. Djurgården fick sedan in en reducering via stjärnan Charles Hudon men därefter stack Örebro ifrån. Milton Oscarson och Patrik Karlkvist gjorde varsitt mål och Örebro ledde med 4-1 i Stockholm.

Djurgården reducerade sedan genom David Blomgren för att ge laget hopp inför tredje perioden. Väl där kunde DIF krympa avståndet ytterligare när Colby Sissons skickade in 3-4 i powerplay för att skapa spänning i matchen.

Men Örebro kunde hålla undan och vinna för att slutligen bryta lagets långa förlustsvit. Djurgården å sin sida har nu fyra raka hemmaförluster. De har inte vunnit hemma sedan sjätte december och än värre har DIF inte tagit en enda trepoängare på tolv matcher. Deras senaste vinst efter ordinarie tid kom hemma mot Färjestad den 25:e november.

Djurgården – Örebro 3–4 (0-1,2-3,1-0)

Djurgården: Charles Hudon, David Blomgren, Colby Sissons.

Örebro: Filip Berglund, Egor Polin, Milton Oscarson, Patrik Karlkvist.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects