Bryter sviterna – efter petningen: ”Är ju ens jobb”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

När Fredrik Karlström gör mål vinner hans lag. Idag bröt LHC-stjärnan dubbla sviter – efter petningen av kedjekamraten Ty Rattie.

– Det är ju ens jobb att prestera där ute och vinna matcher, så det är klart det blir tufft, berättar 27-årige centern i TV4 under 6–1-segern.

Fredrik Karlström jublar mot Leksand (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

När Linköping kom till spel vid torsdagens ångestmöte med Leksand saknades Ty Rattie i truppen. Lokaltidningen Corren rapporterade att det var en ren petning och i TV4:s studio menade Petter Rönnqvist att det var korrekt beslut.

60 minuter hockey senare hade experten och huvudtränaren ”Musse” Håkanson fått rätt. Detta i och med ett 4–1-resultat mot Leksand efter utdelning från just Karlström.

18-årige Loke Krantz var den som slängdes in på Ratties tidigare plats, intill Karlström och Eskild Bakke Olsen, och redan i den första perioden fick trion jubla tillsammans när Fredrik satte 2–0. För hans egna del innebar det första poängen på sex matcher, samt första målet efter en sju matchers lång torka. Samma möten som alla slutat i förlust för LHC.

– Det där är för honom ett väldigt skönt mål. Han har ju varit frustrerad bitvis över att inte kunna bidra poängmässigt för Linköping, men här kan jag tänka mig att det är ett antal kilo som ramlar ner från axlarna, säger TV4:s kommentator Jörgen Larsson i sändningen när Karlström nätar.

– Ja det är det faktiskt. Jag ska inte sticka under stolen med det. Det var skönt, svarar Karlström senare i sändningen och fortsätter.

– Det var ett tag sedan. När det har gått tungt för laget också så har man gått kall själv också. Det är klart att man vill vara med och bidra och inte förlora matcher. Det är ju ens jobb att prestera där ute och vinna matcher, så det är klart det blir tufft, men också att klara av den pressen och sen komma tillbaka. Mer av det där.

En poäng från säker mark

Jonathan Myrenberg utökade till 3–0 innan Leksand svarade, men i den tredje perioden stängde Nick Shore mötet med 4–1 i boxplay. Assisten? Jo, den kom självklart från just Karlström. Robin Kovacs gjorde sitt andra för dagen när 5–1 kom i powerplay. Därefter spelade han fram Markus Ljungh till 6–1. Det blev slutresultatet.

– Ringrostigt… det finns mycket att jobba på, sade Leksands Michael Lindqvist som var tillbaka efter fem matchers frånvaro.

Resultatet innebär att LHC nu är endast en poäng bakom Leksand i tabellen. I och med att även HV71 vann ligger man dock kvar på jumboplatsen.

Source: Fredrik Karlström @ Elite Prospects