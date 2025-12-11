Brynäs tar ställning mot IPTV: ”En avgörande fråga”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sedan en tid tillbaka pågår en stor debatt om hur illegala streamingtjänster påverkar idrottsföreningar. Under torsdagen publicerade Brynäs IF ett ställningstagande där de tar avstånd från illegala streamingtjänster och betonar behovet av förändring.

– Vi behöver engagera oss mot piratkopiering och förstå att det kan bli stora konsekvenser för svensk idrott, skriver klubbledningen på lagets hemsida.

Håkan Svedman. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

För några månader sedan pågick en debatt gällande illegala streamingtjänster och dess påverkan på sveriges idrottsföreningar. Nu har Brynäs IF blåst nytt liv i debatten genom ett pressmeddelande på deras hemsida, där de tar avstånd från illegala streamingtjänster och kallar efter förändring.

”För klubbar som Brynäs, där en stor del av intäkterna kommer från tv-rättigheter, är detta en avgörande fråga. Vi behöver engagera oss mot piratkopiering och förstå att det kan bli stora konsekvenser för svensk idrott framöver om inte situationen förändras”, skriver klubbledningen.

De betonar även att organiserad brottslighet i vissa fall gynnas genom de illegala streamingtjänsterna, och att de som står bakom plattformarna sällan betalar skatt.

”Många använder idag otillåtna streamingtjänster – ofta utan att reflektera över vad det innebär. Mediavision uppskattar att 700 000 svenska hushåll betalar för illegal IPTV, vilket innebär att de varje år betalar över 1,4 miljarder kronor till organiserad brottslighet. De kriminella skattar inte på dessa hisnande summor, utan kan investera dem i andra kriminella verksamheter. ”

Klubbledningen betonar också att idrottsföreningar går miste om pengar som skulle kunna användas till att utveckla deras verksamhet, medans intäkterna från lagliga streamingtjänster når föreningarna.

”När någon väljer att betala för ett lagligt sportabonnemang stärker det grunden för klubbens fortsatta närvaro både på och utanför isen. Med ökade intäkter från tv-rättigheter kan vi inte bara fortsätta utveckla vår barn-, ungdoms- och elitverksamhet, utan också fördjupa vårt samhällsengagemang.”