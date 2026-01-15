Brynäs publikmysterium löst – så många får plats i arenan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs publiktrend har vänt uppåt – och numera är det ofta så gott som fullsatt i Monitor ERP Arena.

Efter en renovering av arenan kan föreningen nu berätta att man har ökat publikkapaciteten i hemmaarenan.

Monitor ERP Arena får en ökad kapacitet.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån

Sedan ombyggnationen av fjärde etage i Monitor ERP Arena har publikkapaciteten ökat. Som Gefle Dagblad tidigare har kunnat berätta har det varit svårt att bestämma hur mycket kapaciteten har kunnat uppgå till med de nya förutsättningarna.

Men nu meddelar klubben i ett PM att man har listat ut vad som den nya noteringen för fullstatt i arenan är.

”Glädjer mig att det är ett minne blott”

Den ökar med 331 åskådare från 7909 till 8240.

– Jag har fått till mig att man tidigare förde dialoger om att skärma av vårt tredje etage då publiktrenden var vikande. Det glädjer mig att det är ett minne blott. Vi har väldigt proaktivt fört dialoger med våra supporterklubbar och samtidigt med idogt arbete kunnat investera i flera nya ytor i arenan vilket lett fram till en expansion av publikkapaciteten. Så det känns verkligen fantastiskt att kunna offentliga den nya publikkapaciteten, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef.

Klubbdirektören Håkan Svedman berättade under gårdagen för Gefle Dagblad att Brynäs redovisar antalet åskådare som dyker upp, inte huruvida det är slutsålt eller inte. En fråga som är omdiskuterad i svensk hockey sedan tidigare.