Uppgifter: De tar över Linköping – han får lämna

Broc Little och Jonas Junland tar över ansvaret i Linköping. Samtidigt lämnar även Tony Mårtensson klubben, rapporterar Expressen.

De tidigare spelarikonerna uppges ta över huvudsansvaret i Linköping efter Peter Jakobsson och Tony Mårtensson.

Foto: Bildbyrån.

Det fortsätter att hända grejer i Linköping. Peter Jakobsson fick under veckan sparken från sin post som sportchef. Sedan dess har det pågått en process kring vem eller vilka som ska ta över ansvaret i klubben. Nu rapporterar Expressen att det blir de tidigare spelarprofilerna Broc Little och Jonas Junland som får ansvaret.

Därmed lämnar även den assisterande sportchefen Tony Mårtensson klubben, enligt tidningen.

Han ansågs av många var den långsiktiga lösningen för klubben. Men nu är alltså även han på väg bort från klubben.

Broc Little blir i så fall den som får huvudansvaret, samtidigt som Jonas Junland kommer att backa upp honom som assisterande. Noterbart är då att ingen av dem har någon större erfarenhet av att vara ledare. Little avslutade sin spelarkarriär i somras och Junland spelade senast säsongen 22/23.

Linköping ligger just nu tre poäng framför HV71 som är närmast under kvalstrecket. Under lördagen ställs de mot Frölunda på bortaplan.

