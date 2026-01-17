”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Pyrotekniska pjäser användes på bortaläktaren i Växjös Vida Arena.

Då fick HV71:s supportrar lämna läktaren för att omvisiteras.

– Det räcker att en stolpe beter sig på ett sätt som man borde förstå att det inte är lämpligt och då drabbar det alla, kommenterar Patrik Westberg i TV4.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Det var i samband med matchstart som HV71-supportrarna på bortasektionen visade upp ett tifo, inför derbyt mot Växjö. Under tifo-skynket antändes vad som såg ut som en så kallad blinkbengal. Det gjorde i sin tur att Polisen valde att tömma bortaläktaren för att sedan omvisitera samtliga åskådare på den nedre bortasektionen. HV-fansen på övre sektionen var kvar på sina platser.

Omvisiteringen såg ut att ha genomförts omedelbart, för det tog inte lång tid innan läktaren upplevdes full igen. Det dröjde inte heller så lång tid innan Växjö tog ledningen i inledningen av matchen, genom Felix Robert. Detta bara fyra minuter in.

Den formstarke kanadensaren har nu gjort mål i fem av de sju senaste matcherna för Växjö.

Halvvägs in i perioden fyllde Brogan Rafferty på till 2–0.

Matchen pågår.