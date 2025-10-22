Talangbacken Ilari Kapanen är utlånad till HIFK.

Nu står det klart att 18-åringen åkt på en tuff överkroppsskada och blir borta ett bra tag.

Ilari Kapanen tvingas rehabilitera Foto: Bildbyrån

Ilari Kapanen, 18, är utlånad från Timrå denna säsong. Efter att ha gjort debut och totalt tre matcher i SHL förra säsongen, har han under inledningen av säsongen varit utlånad till HIFK. Under Olli Jokinen har han spelat fem matcher, men nu har han dragit på sig en skada som håller honom borta ett tag.

Ilari, som dessutom är tidigare sportchefen Kimmo Kapanens son, är kusin med Kasperi Kapanen och bror med Oliver Kapanen som spelar i NHL. Men han har även en annan kusin i Konsta Kapanen som spelar i den finska ligan.

På onsdagen går Timrå ut med att han blir borta i drygt tre månader på grund av en överkroppsskada. Därmed inleder han omgående rehabilitering för sin skada.