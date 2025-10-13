Linköpings Erik Norén träffades av en skridsko under lördagens 7-4-vinst över Brynäs. Försvararen tvingades uppsöka vård omgående och nu står det klar att 24-åringen kommer missa de kommande veckorna.

Erik Norén träffades av en skridsko under matchen mot Brynäs. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Erik Noréns Linköping fick en stökig start på säsongen – med fyra raka förluster och krisstämpel i inledningen.

Klubben har dock lyckats återhämta sig och ligger just nu på plats nummer åtta i tabellen, med 15 poäng av 33 möjliga. Under lördagens vinst mot drabbades dock klubben av ännu ett bakslag då försvararen Erik Norén tvingades utgå efter att han träffades av en skridsko över armen. 24-åringen fördes till Gävle akutmottagning och fick där genomgå en undersökning.

– Han fick en skridsko över armen i lördagens match vilket ledde till ett djupare sår som krävde besök på Gävle akutmottagning. Där kunde man utesluta skador på muskler, senor och nerver vilket så klart var ett mycket positivt besked, skriver klubben på sin hemsida.

Försvararen beräknas vara borta i två till tre veckor till följd av skadan. Även forwarden Remi Elie drog på sig en skada under torsdagens match mot Leksand och ska undersökas. Jakub Vrána är tillbaka i full träning efter sin hjärnskakning, Oliver Johansson missar torsdagens match på grund av överkroppsskada och Nick Shores skada bedöms vara dag till dag.

