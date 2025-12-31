Beskedet: De stängs av efter huvudtacklingar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjös Zachary Giuttari och Brynäs Luke Witkowski stod för varsin huvudtackling i går.

Nu står det klart att de stängs av i två matcher.

Zachary Giuttari är en av spelarna som blir avstängda efter gårdagens omgång. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN / COP 144 / JO0353

Det var i matchen mellan Växjö och Rögle i går (seger 3–2), som hemmalagets Zachary Giuttaris huvudtacklade Rögles Calle Själin. Smällen tog illa och i efterhand anmäldes han för det. Samtidigt uppe i Västerbotten, där Skellefteå besegrade Brynäs med 3–1, skedde en annan huvudtackling. Där var det Luke Witkowski, som mot sitt gamla lag delade ut en rejäl smäll mot Lars Bryggman i Skellefteå.

På onsdagen står det klart att de be båda stängs av i två matcher var och bötfälls, med 24 900 (Witkowski) kronor och Zachary Giuttari med 13 000.

Luke Witkowski spelade alltså förra säsongen för just Skellefteå. Men numera tillhör han alltså Brynäs IF efter att ha tagits in mitt i säsongen.