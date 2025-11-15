”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mitt i Leksands jakt för att komma tillbaka in i matchen mot HV71 fick Andro Kaderli ett matchstraff för en crosschecking i ansiktet på Andreas Borgman.

– Det är en oturlig situation, säger LIF-tränaren Johan Hedberg.

– Det blir nog en fin fläskläpp, säger Andreas Borgman.

Andro Kaderli visades ut efter en smäll i ansiktet på HV-backen Andreas Borgman. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksand hade en tung lördag i Husqvarna Garden och sänktes i mångt och mycket av spelet i special teams. HV71 gjorde tre powerplay-mål, och ytterligare ett mål som kom precis efter att en utvisning löpt ut.

Totalt drog Leksand på sig fem tvåminutare samt ett matchstraff mot HV. Matchstraffet kom sedan Leksandstalangen Andro Kaderli visades ut för en crosschecking i ansiktet på HV-backen Andreas Borgman.

– Nej, det är väl inget att säga något om. Det visar sig ganska tydligt på reprisen där att han får upp klubban högt i munnen på mig. Det är inget konstigt utan var rätt beslut, säger Borgman till hockeysverige.se om situationen.

Hur mår munnen?

– Det är lugnt, det är tur att man har en hård käke så det gick bra. Det blir nog en fin fläskläpp som kommer svida i några dagar här. Men det är sådant som händer.

Leksands svar om matchstraffet: ”Lägger inget vikt vid det”

Leksands huvudtränare Johan Hedberg var missnöjd med disciplinen under matchen mot HV71.

Att ni tar så många utvisningar, och även matchstraffet, är det frustration och känslor som rinner över med tanke på situationen som ni befinner er i?

– Andros matchstraff är ju en oturlig situation. Det är två gubbar som står och bufflar på varandra och sedan åker hans klubba upp, säger Hedberg på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Så den där lägger jag ingen vikt vid, sedan var det väl någon annan utvisning i slutet som kändes lite onödig. Vi kan ju inte hålla på att ta så mycket utvisningar när vi inte dödar dem, det är en stor del av att vi förlorar i dag.

Det återstår att se om Andro Kaderli kommer att anmälas till disciplinnämnden och riskera ytterligare bestraffning efter matchstraffet.

