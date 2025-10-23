Andreas Borgman var för första gången tillbaka i Scandinavium sedan han lämnade Frölunda.

Det blev däremot ingen rolig återkomst sedan hans HV71 förlorade med 2-1.

– Vi måste verkligen ta vara på varje match och ta poäng, säger Borgman till hockeysverige.se.

Andreas Borgman var tillbaka i Scandinavium, som motståndare. Foto: Bildbyrån (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71:s nyförvärv Andreas Borgman skulle för första gången på två år spela i Göteborg och Scandinavium igen. Tabelljumbon tog sig an serieledande Frölunda vilket är Borgmans gamla lag.

Det blev dock en tuff återkomst för Borgman som fick se sitt lag förlora med 2-1.

– Vi börjar riktigt bra tycker jag, sen släpper vi in de lite i första. I andra gör vi lite samma sak som vi gjorde mot Rögle. Vi byter inte vid rätt tillfälle och de får snurr på oss i egen zon och det blir tufft att spela hockey då. Det är något vi verkligen måste rätta till, säger Borgman till hockeysverige.se efter matchen.

HV71 har haft många bra perioder under sina matcher men ofta tappat spelet. Enligt Borgman är detta något laget måste bli bättre på.

– Det är konsekvens, den klyschan. Det gäller att göra varandra bättre och byta i rätt lägen så att andra får komma in. Det gäller att sätta varandra i bättre situationer – speciellt i andra.

Andreas Borgman om utvisningen: ”Borde inte vara någonting”

Det var starka känslor från båda lagen under matchen vilket ledde till flera bråk spelarna emellan. Totalt blev fem spelare utvisade för roughing. Vid två tillfällen åkte en spelare från vardera lag ut.

– Vi måste spela hårt och tufft där ute. Det är så man vinner närkamper och det tycker jag att vi gjorde bra idag också överlag. Så det var bara för att vinna närkamper, säger Borgman.

Borgman åkte dock ut själv för roughing när han tryckte till liggande Jere Innala efter att domarna redan hade blåst.

– Jag tycker inte att det borde vara någonting! Helt ärligt, jag trycker honom lite i bröstet. Det är ingenting som ska vara en utvisning, säger 30-årige backen.

Andreas Borgman utvisades efter att han tryckte till Jere Innala. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Fortsatt tufft för HV71: ”Är lite för passiva”

HV71 förlorade alltså igen och laget fortsätter att ha det tufft i SHL. Laget ligger fortfarande sist i tabellen med tio poäng efter 14 matcher.

– Det är klart att det är tufft men jag försöker bara tänka på det jag kan påverka och vara bättre för varje match, säger Borgman om situationen.

Andreas Borgman tycker däremot att laget har lyft sitt spel på sistone.

– Det är tufft när vi inte vinner matcher för det är det som gäller i slutändan. Vi vet att vi har varit bra mot många lag och framför allt topplagen. Det är klart att vi hade kunnat ha haft mycket mer poäng än vad vi har nu. Men det ändrar ingenting nu utan vi måste verkligen ta vara på varje match och ta poäng. Det är det enda som räknas, säger Borgman och fortsätter:

– Senaste fem matcherna tycker jag ändå att det har varit en uppåtgående trend. Det ser bättre ut och vi spelar bättre än vad vi gjorde i början. Vi har skärpt till vissa saker och ser lite bättre ut. I de senaste matcherna har det varit en bättre trend än tidigare.

Frölunda gör båda sina mål framför ert mål, hur ser du på spelet framför egen målvakt?

– Vi är lite för passiva med våra forwards och det är skott som tar på benskydd och studsar. Men det är klart att vi måste vara mycket hårdare där och ta bort klubbor.

Borgman tillbaka i Scandinavium: ”Bra känsla”

Andreas Borgman spelade i Frölunda mellan 2021 och 2023 och var en av SHL:s bästa backar under en och en halv säsong i klubben. Under kvällen var han tillbaka i Scandinavium igen för första gången, som motståndare.

– Förutom förlusten kändes det rätt bra för mig i dag. Det är kul att se lite bekanta ansikten även om vi åkte på torsk. Det var ändå en bra känsla att vara tillbaka, avslutar Andreas Borgman.

Source: Andreas Borgman @ Elite Prospects