Andreas Borgman utgick efter bara 50 sekunder när HV71 förlorade mot Malmö Redhawks i lördags. Redan då befarade lagläkare Jonas Kalman att backen kunde bli borta länge och idag kom beskedet att 30-åringen kommer att missa flera veckor.

Andreas Borgman. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Det var i lördagens match mellan HV71 och Malmö Redhawks som toppbacken Andreas Borgman utgick skadad efter bara 50 sekunder. Redan då befarades det av 30-åringen skulle missa flera veckor, och idag kom beskedet att så är fallet. Det bekräftar klubben via sin hemsida.

Enligt lagläkare Jonas Kalman rör det sig om en underkroppsskada som kommer hålla backen från spel de kommande veckorna.

– Fick en smäll mot underkroppen i lördags och påbörjar rehabilitering idag. Beräknas missa några veckor, skriver Kalman på klubbens hemsida.

Åtta spelare på skadelistan

HV71 har redan en lång skadelista att förhålla sig till då Isak Brännström, Hampus Eriksson, Oskar Stål Lyrenäs, William Ignberg Nilsson, Joona Luoto, Fredrik Dichow och Riley Woods alla är skadade. Den sistnämnde är även han relativt ny på listan.

– Han har en mindre känning och kommer träna individuellt i veckan som kommer, säger Kalman.

