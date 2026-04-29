Ryktena har funnits där ett tag.

Nu står det klart att LHC-stjärnan Robin Kovács inte vänder hem till AIK.

Robin Kovacs. Foto: Bildbyrån

AIK rustar inför nästa säsong. Men den största förstärkningen (?) av dem alla blir inte av. SHL-stjärnan Robin Kovács kommer inte att ansluta till AIK, det bekräftar föreningen på onsdagen.

Efter att ha presenterat två starka nyförvärv i Samuel Jonsson och Olli Vainio under dagen kommer föreningen med ett tråkigare besked.

Kan ”tvingas” bli kvar

”Vi har under en längre period fört en konstruktiv dialog med Robin Kovacs och dennes representanter, med en tydlig ambition att nå en överenskommelse. Från klubbens sida har vi presenterat ett av det mest omfattande och konkurrenskraftiga kontraktsförslagen i vår historia, vilket speglar hur högt vi värderat spelaren i fråga”, skriver AIK på sin hemsida.

Tidigare under dagen berättade LHC:s sportchef Broc Little att ”deadline” för att bryta med LHC går vid midnatt på Valborg (imorgon). Därmed kan också tidsbristen vara en faktor som påverkar. Detta rapporterar Corren.