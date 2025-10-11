Talangen hade show för Luleå

Luleå vann med 5–2 mot Växjö

Isac Hedqvist avgjorde för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Luleå segrade hemma i Coop Norrbotten Arena mot Växjö i SHL. 5–2 (0–0, 2–0, 3–2) slutade matchen på lördagen. Isac Hedqvist blev stor hjälte för Luleå med sina två mål.

Färjestad nästa för Luleå

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 6.53 in i andra perioden spräckte Luleå nollan genom Pontus Andreasson framspelad av Anton Levtchi och Pontus Själin.

Efter 15.34 i andra perioden slog Isac Hedqvist till framspelad av Filip Eriksson och gjorde 2–0.

Luleå var vassast i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 5–2.

Luleås Filip Eriksson stod för två mål och ett assist.

I nästa match möter Luleå Färjestad borta på torsdag 16 oktober 19.00. Växjö möter Linköping lördag 18 oktober 18.00 borta.

Luleå–Växjö 5–2 (0–0, 2–0, 3–2)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 1–0 (26.53) Pontus Andreasson (Anton Levtchi, Pontus Själin), 2–0 (35.34) Isac Hedqvist (Filip Eriksson).

Tredje perioden: 3–0 (44.33) Isac Hedqvist (Markus Nurmi), 3–1 (48.25) Dennis Rasmussen (Ludvig Nilsson), 4–1 (54.43) Filip Eriksson (Eetu Koivistoinen, Jesper Sellgren), 4–2 (55.14) Dylan Mclaughlin (Manuel Ågren, Keegan Lowe), 5–2 (58.54) Filip Eriksson (Pontus Andreasson, Erik Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-0-3

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: Färjestads BK, borta, 16 oktober

Växjö: Linköping HC, borta, 18 oktober