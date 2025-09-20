Linus Klasen, 39, har ännu inte spelat för Djurgården i SHL.

Men på lördagen gör han säsongsdebut – för U20-laget (!).

På lördagskvällen spelar Stockholmslaget sin tredje match i SHL. De två första mot Skellefteå och Linköping ledde till seger. På lördagen väntar Växjö på bortais och för att utöka segersviten krävs sannolikt en utmärkt insats.

Men liksom i det två första matcherna finns inte Linus Klasen med i laget. I stället kommer 39-åringen att spela med Djurgårdens lag i U20-serien mot Mora på hemmais i Mälarhöjdens ishall.

Det meddelar Djurgården på sociala medier.

”Idag är loket tillbaka på isen” skriver föreningen.