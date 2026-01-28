”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det finns just nu ett 30-tal AHL-svenskar med utgående kontrakt. Här listas 15 stycken som vi skulle kunna få se i Sverige nästa säsong.

Uppges vara klar för SHL-återkomst.

Jagas av SHL-lag – och klubbar i Schweiz.

”Då kommer SHL-klubbarna att stå i kö för att värva honom”

Har bekräftat intresse.

”En drömvärvning om de skulle gå upp till SHL”

AHL är ligan där i princip ingen vill vara men som samtidigt fostrat tusentals duktiga NHL-spelare genom åren. Genom åren har många framstående svenskar spenderat tid i ligan och även den här säsongen är det flera blågula spelare, så som Isak Rosén, Fabian Lysell och Felix Unger Sörum, som sätter stora avtryck i farmarligan.

För vissa spelare är det ”rätt” att vara i AHL just nu. Sedan finns även de här spelarna där tiden i AHL börjar bli lite av en börda. Spelarna som börjar bli något år för gamla för att fortsätta harva runt i farmarligan, eller där chansen att spela i NHL ser ut att komma allt längre bort.

För spelarna i den andra kategorin finns det därför anledning att fundera kring om det är värt att fortsätta harva omkring i AHL – eller om det börjar bli dags att vända hem till Sverige. Antingen för att bara ta nya tag, etablera sig som en toppspelare på hemmaplan eller få en liten nystart på karriären igen.

Samtidigt letar de svenska klubbarna just nu nyförvärv inför nästa säsong och många gånger blickar man då också mot AHL där det ju oftast finns spelare med mängder av talang. Många av toppspelarna i årets SHL värvades faktiskt från just AHL inför årets säsong, exempelvis Magnus Hellberg, Robert Hägg och Fredrik Karlström bland de svenska spelarna samt importer som Charles Hudon, Oliver Okuliar, Joe Snively och Brogan Rafferty.

Det kryllar även av potentiella hemvändare som just nu spelar i farmarligan och har utgående kontrakt till nästa säsong.

Här är 15 spelare som har mer eller mindre stor chans att lämna Nordamerika för spel hemma i Sverige och SHL nästa säsong.