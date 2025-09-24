Örebro har drabbats av skador på forwardsidan, då både Sampo Ranta och Teemu Turunen befinner sig på skadelistan. Detta kan dock ge talangen Niklas Aaram-Olsen chansen i en SHL-match, när Örebro möter Växjö på bortaplan under torsdagen.

– Det kan bli byten för honom i morgon, säger huvudtränare Niklas Erikson till Nerikes Allehanda.

Niklas Aaram-Olsen kan få chansen i SHL. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Örebro har manfall inför matchen mot Växjö. Sampo Ranta och Teemu Turunen befinner sig på skadelistan vilket kan ge talangen Niklas Aaram-Olsen chansen i SHL.

Den 17-åriga forwarden är född 2008 och hör egentligen hemma i U18, men redan förra säsongen noterades han för 41 poäng (23+18) på 42 matcher i U20 Nationell. Aaram-Olsen ska i alla fall få sitta med på bussen ner till Växjö. 17-åringen har redan suttit på bänken i två SHL-matcher, men detta kan bli första gången forwarden får riktiga minuter.

– Det kan bli byten för honom i morgon, vi får se lite. Han ska åka med ner i alla fall, säger Örebros huvudtränare Niklas Eriksson till NA.

Aaram-Olsen är tillgänglig för nästa års NHL-draft och förväntas gå kring plats 25.

– En jäkligt lovande spelare. Det är nyttigt för honom att få sitta med både på en hemmamatch och på en bortamatch. Det har vi sett med många av de här unga som kommit upp de senaste åren att det är nyttigt för dem att få vara med i förberedelser och allt det här. Det är en annan grej än att spela juniorhockey inför 200 personer.

Örebro letar spelare

I och med skadan på Sampo Ranta har Örebro börjat hålla lite extra koll på spelarmarknaden för att stärka upp forwardsidan.

– Vi kollar ju alltid på marknaden. Vi pratade lite om det med Sampo i och med att han är borta under en längre tid. Sedan handlar det om vad som finns. Det är mer på Henriks (Löwdahl, sportchef) bord men det är klart att vi tittar lite på det, i och med att vi har en skada som vi har fått.

