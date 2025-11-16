Frölunda befäster serieledningen efter ny seger

Frölunda HC-seger med 3–1 mot Modo Hockey

Frölunda HC:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Elisa Holopainen gjorde två mål för Frölunda HC

Frölunda HC vann mötet med Modo Hockey hemma med 3–1 (1–0, 2–1, 0–0) på söndagen i SDHL.

Segern var Frölunda HC:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Frölunda HC:s Elisa Holopainen tvåmålsskytt

Frölunda HC gjorde 1–0 efter 15 minuters spel. Efter 26 sekunder i andra perioden kvitterade Modo Hockey genom Lovisa Engström assisterad av Sarah Marchand.

Efter 6.00 i andra perioden nätade Elisa Holopainen återigen på pass av Sofie Lundin och Emilia Vesa och gav Frölunda HC ledningen.

Linnea Pettersson Dove gjorde dessutom 3–1 efter 14.11 framspelad av Elisa Holopainen och Sofie Lundin.

I tredje perioden höll Frölunda HC i sin 3–1-ledning och vann.

Frölunda HC:s Sofie Lundin hade tre assists och Elisa Holopainen stod för två mål och ett assist.

Nästa motstånd för Frölunda HC är Skellefteå AIK. Modo Hockey tar sig an Färjestad hemma. Båda matcherna spelas fredag 21 november 19.00.

Frölunda HC–Modo Hockey 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (15.36) Elisa Holopainen (Sofie Lundin, Paula Bergström).

Andra perioden: 1–1 (20.26) Lovisa Engström (Sarah Marchand), 2–1 (26.00) Elisa Holopainen (Sofie Lundin, Emilia Vesa), 3–1 (34.11) Linnea Pettersson Dove (Elisa Holopainen, Sofie Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-1-1

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda HC: Skellefteå AIK, borta, 21 november

Modo Hockey: Färjestad BK, hemma, 21 november