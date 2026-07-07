SDHL:s silly season - så har lagen värvat

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Det är tisdag och dags att ta en koll på hur SDHL-lagen har värvat så här långt. En genomgång lag för lag, med alla spelarförluster och nyförvärv.
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