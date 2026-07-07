SDHL:s silly season - så har lagen värvat
231207 BrynÃ¤s Anna Meixner jublar efter sitt mÃ¥l i strafflÃ¤ggningen under ishockeymatchen i SDHL mellan BrynÃ¤s och HV71 den 7 december 2023 i GÃ¤vle. Foto: Jens Carlsson / BILDBYRÃN / COP 344 / JC0008
Foto: BILDBYRÃN
SDHL

SDHL:s silly season - så har lagen värvat

Publicerad 07 juli 2026 16:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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SDHL-säsongen kommer allt närmare. Här kikar Ronnie Rönnkvist närmare på hur lagen har agerat under silly season - med alla spelarförluster och nyförvärv.

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Det är tisdag och dags att ta en koll på hur SDHL-lagen har värvat så här långt. En genomgång lag för lag, med alla spelarförluster och nyförvärv.

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Den här artikeln handlar om:

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