SDE tog ny seger i serien mot Modo Hockey

Seger för SDE med 4–3 efter förlängning

Alva Johnsson avgjorde för SDE

SDE nästa motstånd för Modo Hockey

Med 4–3 (2–0, 0–1, 1–2, 0–0, 1–0) efter förlängning borta har SDE tagit ett greppet mot Modo Hockey i SM-kvartsfinalen dam. Därmed leder SDE matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Segermålet för SDE stod Alva Johnsson för 4.26 in i femte (! ) perioden.

Modo Hockey–SDE – mål för mål

SDE tog ledningen efter 10.05 genom Jessica Adolfsson efter förarbete av Anneke Linser Rankila och Lisa Johansson. Laget gjorde 0–2 genom Mathea Fischer efter förarbete från Gabrielle David efter 15.09.

Efter 12.24 i andra perioden nätade Neena Brick på pass av Justine Leanne Reyes och reducerade åt Modo Hockey.

Därefter fixade Modo Hockeys Neena Brick och Maja Grundström att laget vände underläge till ledning med 3–2.

SDE kvitterade till 3–3 genom Samantha Cogan i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget SDE 4.26 in i femte (! ) perioden blev Alva Johnsson med det avgörande 4–3-målet.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Modo Hockey–SDE 3–4 (0–2, 1–0, 2–1, 0–0, 0–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 0–1 (10.05) Jessica Adolfsson (Anneke Linser Rankila, Lisa Johansson), 0–2 (15.09) Mathea Fischer (Gabrielle David).

Andra perioden: 1–2 (32.24) Neena Brick (Justine Leanne Reyes).

Tredje perioden: 2–2 (52.23) Maja Grundström (Justine Leanne Reyes), 3–2 (53.58) Neena Brick (Ebba Berglund), 3–3 (59.32) Samantha Cogan.

Förlängning: 3–4 (84.26) Alva Johnsson (Dominika Laskova).

Nästa match:

8 mars, 16.00, Modo Hockey–SDE