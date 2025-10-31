Sara Cajanova målskytt när Brynäs vann mot Djurgården

Brynäs-seger med 1–0 mot Djurgården

Brynäs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Sara Cajanova matchvinnare för Brynäs

Brynäs vann med 1–0 på hemmaplan mot Djurgården i SDHL. Matchens enda mål gjorde Sara Cajanova, inskickat redan i första perioden.

Därmed har Brynäs vunnit fyra matcher i rad i SDHL.

Frölunda HC nästa för Brynäs

Brynäs har fyra segrar och en förlust och 12–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har en vinst och fyra förluster och 7–14 i målskillnad. Det här var Brynäs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens tredje uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brynäs på andra plats och Djurgården på sjunde plats.

I nästa match möter Brynäs Frölunda HC borta på fredag 14 november 19.00. Djurgården möter Skellefteå AIK lördag 15 november 17.00 hemma.

Brynäs–Djurgården 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (3.58) Sara Cajanova (Anna Brenkle, Jenny Antonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Djurgården: 1-1-3

Nästa match:

Brynäs: Frölunda HC, borta, 14 november

Djurgården: Skellefteå AIK, hemma, 15 november