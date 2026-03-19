Lämnar Djurgården – klar för konkurrenten

Efter sju säsonger i Djurgården står det klart att lagets huvudtränare och sportchef Rickard Hårdstam lämnar klubben.

Nu är han klar för konkurrenten Skellefteå AIK.

– Spännande med Skellefteå AIK som förening, säger Hårdstam till klubbens hemsida.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Det blev sju säsonger för Rickard Hårdstam i Djurgårdens damlag, efter en avslutad säsong lämnar han klubben. Istället är han klar för liga-konkurrenten Skellefteå.

– Spännande, dels för mig personligen att flytta, jag har aldrig bott någon annanstans. Men även spännande med Skellefteå AIK som förening, som vill någonting med sitt SDHL-lag. Jag gillar sättet man tänker kring spelare, att man vill få in svenska och framför allt unga spelare från egna led, säger Hårdstam till klubbens hemsida.

Föreningens GM Ulrika Dahlgren ser fram emot att Hårdstam ansluter till laget.

– Med sju års erfarenhet från SDHL och ishockey på högsta nivå, samt en lång bakgrund inom junior- och herrhockey, får vi genom Rickard in en tränare med hög hockeykompetens, starkt ledarskap och en bevisad förmåga att skapa utveckling. Vi ser fram emot att få Rickard till vår verksamhet och fortsätta bygga vidare på våra mål.

Tacksam för sin tid i Djurgården

Hårdstam anslöt till klubben under sommaren 2019, sen dess har han haft varierande roller i Djurgården. 51-åringen har hunnit vara assisterande tränare, huvudtränare och de två senaste åren har han även kombinerat rollen som huvudtränare med att vara sportchef. Han har tagit damlaget till två semifinaler, fyra kvartsfinaler och mittenplaceringar i SDHL.

– Jag har haft en fantastisk tid i Djurgården. För mig är det ingen speciell match eller något speciellt minne som sticker ut, utan det är att ha fått gjort den här resan och att ha fått jobba med härliga människor. Att kunna följa en spelare från första året på HG till där de är idag och se den fantastiska utveckligen hos spelarna har varit det stora för mig. Sju år är en lång tid och hela resan är själva intrycket som jag bär med mig, säger Rickard Hårdstam till Djurgårdens hemsida.

Från klubbens sida är tacksamheten stor för Rickard Hårdstams arbete i organisationen under åren

– Hela föreningen vill rikta ett stort och varmt tack till Rickard för sju fina år. Han har lagt ner tusentals timmar, gjort ett riktigt gott jobb och fungerat som en pionjär inom damhockeyn, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till lagets sajt.

Source: Rickard Hårdstam @ Elite Prospects





