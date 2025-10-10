SM-guldvinnaren är tillbaka i Djurgården

1991 var han en av spelarna som säkrade SM-guldet för Djurgården.

Nu är Per Nygårds tillbaka i klubben genom en tränarroll i SDHL-laget.

– Som sportsligt ansvarig är jag jätteglad över det här, säger Niklas Wikegård.

Per Nygårds och ”Challe” Berglund i Timrå 2009. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter tio spelade matcher på 2025/26-säsongen har Djurgården tolv inspelade poäng. En siffra som åttondeplat i SDHL-tabellen, strax över kvalplatserna där Färjestad och HV71 nu befinner sig.



Nu väljer klubben att plocka in en tidigare SM-guldvinnare i staben, intill Rickard Hårdstam.



– Som sportsligt ansvarig är jag jätteglad över det här. Vi vill samla på oss bra människor och vi vill samla på oss stark kompetens. Jag känner mig väldigt nöjd över att Per vill stärka upp damlaget och assistera Rickard för resterande del av säsongen, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård under fredagen.



Personen i fråga är Per Nygårds, den tidigare backen som spelade två säsonger i Djurgården och sedan återvände som assisterande tränare 2001/02.



– Per är uppvuxen inom hockeyn. Han var en duktig spelare både i Djurgården och i Huddinge, dessutom har han en historia inom föreningen. Han kan Djurgårdsandan och vet vad det innebär att representera DIF, fortsätter Wikegård.



Nygårds senaste hockeyjobb var inom Södertäljes juniorverksamhet 2021/22. Dessförinnan har han även varit sportchef i den allsvenska klubben, samt assisterande tränare i Timrå intill ”Challe” Berglund.

