Per-Åge Skröder blir ny huvudtränare i MoDo

Nu står det klart vem som tar över rollen som MoDo Hockeys huvudtränare i SDHL. Det blir klubb-ikonen Per-Åge Skröder.

– Det känns otroligt spännande, säger 47-åringen till lagsidan.

Per-Åge Skröder är ny huvudtränare i SDHL. Foto: Erik Mårtensson / Bildbyrån

Per-Åge Skröder är en profil inom MoDo Hockey där han gjort över 600 matcher i tröjan och var även med och vann SM-guld 2007. Han avslutade sin karriär 2017 och har sen dess coachat Örnsköldsvik i Hockeyettan, MoDos U-16 lag och senast föreningens U-19 lag på tjejsidan.

Nu får Skröder en ny roll i MoDo Hockey, han blir huvudtränare för klubbens SDHL-lag.

– Det känns otroligt spännande och det var kul när Anders (Wahlström) hörde av sig och gav mig chansen. Ända sedan jag la skridskorna på hyllan har jag haft en dröm om att kunna jobba heltid som tränare och nu får jag den möjligheten, säger Skröder till klubbens sajt.

”Besitter en hög ishockeykompetens”

Även Anders Wahlström, föreningens utvecklingschef, ser fram emot samarbetet.

– Vi har velat få in en tränare som besitter en hög ishockeykompetens, har adekvat utbildning och som samtidigt står för ett ledarskap där vi ser människan bakom spelaren/gallret och inte bara det som sker på isen. I Per-Åge får vi en ledare som har det vi sökt, som vet vad vi står för och vad vi vill framåt då han varit verksam inom föreningen senaste året.



Kontraktet sträcker sig över de två kommande säsongerna.

Source: Per-Åge Skrøder @ Elite Prospects





