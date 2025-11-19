Noora Tulus matchhjälte när Brynäs vann mot Färjestad

Brynäs-seger med 1–0 mot Färjestad

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Noora Tulus avgjorde för Brynäs

Det blev seger för Brynäs hemma mot Färjestad i SDHL. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom redan i första perioden. Matchhjälte för Brynäs blev Noora Tulus som gjorde målet.

Resultatet betyder att tredjeplacerade Brynäs tog sjunde segern i följd och att Färjestad samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Det här var Brynäs fjärde nolla den här säsongen.

Brynäs–Färjestad – mål för mål

Det här var Brynäs sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads sjunde uddamålsförlust.

Färjestad stannar därmed kvar på åttonde plats.

Fredag 21 november möter Brynäs Linköping hemma 18.00 och Färjestad möter Modo Hockey borta 19.00.

Brynäs–Färjestad 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (11.51) Noora Tulus (Viivi Vainikka, Sara Cajanova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Linköping HC, hemma, 21 november

Färjestad: Modo Hockey, borta, 21 november