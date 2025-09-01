Det är ett skadedrabbat MoDo som går seriepremiären till mötes. Fem spelare förväntas missa SDHL-premiären mot Färjestad, däribland landslagsspelaren Mira Hallin.

– Det kunde gått betydligt värre och jag är glad över att hon fick upp huvudet innan hon träffade sargen, säger sportchef och assisterande tränare Björn Edlund till Örnsköldsviks Allehanda.

MoDos lagkapten Ebba Berglund missar SDHL-premiären mot Färjestad.

MoDo har gått trögt under försäsongen, då samtliga matcher har slutat i förlust. Men det är inte bara resultaten som är dystra, även truppen har drabbats av bekymmer. Enligt Björn Edlund, sportchef och assisterande tränare, riskerar hela fem spelare missa premiären mot Färjestad den femte september.

Lagkaptenen Ebba Berglund, Sydney Pedersen, Sanna Halsius och Lucy Morgan befann sig på skadelistan redan innan helgen, och under söndagen tillkom ytterligare ett namn. Mira Hallin utgick under landskampen mot Tjeckien efter en ryggtackling.

Lagkaptenen borta i upp till två månader

I dagsläget ser samtliga fem spelare ut att missa säsongens första SDHL-match. Målvakten Lucy Morgan kan dock eventuellt bli aktuell inför fredagens match.

– Förhoppningsvis kan hon träna för fullt till veckan. Hon fick en mindre skada men nu har det gått raskt framåt. Kanske kan hon spela till helgen, vi hoppas det, säger Björn Edlund.

Lagkapten och kuggen Ebba Berglund kan bli borta en längre tid.

– Det är svårt att svara på då hon är i en rehabiliteringsprocess efter sin höftoperation. Det gäller att inte kliva på för tidigt och det kan handla om att Ebba är kanske två månader bort. Hon är på is, men vi vill inte skynda på för mycket.

MoDo:s lag i SDHL 25/26

