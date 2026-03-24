MoDo bekräftar: ”Fortsätter på annat håll”

MoDo föll mot SDE i kvartsfinalen av SDHL-slutspelet. Nu bekräftar man att Wilma Sundin, Lovisa Engström, Aoi Shiga och Lucy Morgan lämnar.

Wilma Sundin och Lovisa Engström. Foto: Bildbyrån (montage).

För andra året i rad tar MoDos säsong slut efter en förlorad kvartsfinalserie mot SDE. Därmed har man nu börjat tacka av spelare som inte blir kvar till SDHL-säsongen 2026/27.

Under måndagskvällen bekräftade man att Wilma Sundin, Lovisa Engström, Aoi Shiga och Lucy Morgan samtliga lämnat.

”De tre förstnämnda har aviserat att de fortsätter på annat håll och kontraktet förlängs ej med Morgan, som ju fick större delen av säsongen spolierad av en skada”, skriver man i sina kanaler.

För Aoi Shiga blir det ett avsked efter en säsong, medan Engström representerat MoDo i tre år, och Sundin i sju. Både Sundin och Engström representerade Damkronorna under säsongen, där den äldre, Sundin, tidigare gjort två VM-turneringar, medan Engström debuterade på A-landslagsnivå efter två tidigare U18-VM.

Målvakten Lucy Morgan gjorde inte en enda match i MoDo-tröjan.

