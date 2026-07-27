Klar för konkurrenten: "En av SDHL:s bästa"

Michelle Löwenhielm byter Färjestad mot Linköping.

Foto: Bildbyrån (montage).

När Michelle Löwenhielm valde Färjestad var det delvis för att lära sig av Johan Fransson samtidigt som hon sadlade om till back. Nu, en säsong senare, står det klart var den tidigare OS-centern kommer att spela efter avskedet.

31-årige Löwenhielm går till FBK:s konkurrent i SDHL, Linköping, via ett ettårsavtal.

– Det ska bli superkul och spännande att komma till Linköping och bli en del av LHC. Jag kände att LHC erbjuder en miljö där jag kan utvecklas vidare med en stark ledarstab och en bra spelartrupp, säger Michelle Löwenhielm själv på lagets sajt.

– Jag vill bidra med min erfarenhet och skicklighet på isen. Jag är en allroundspelare som gör allt för laget, med min spelförståelse som min största styrka, fortsätter hon.

"En viktig pusselbit i vårt lagbygge"

Den tidigare SM-guldvinnaren har gjort 336 över sina 384 matcher i SDHL. Detta samtidigt som hon tagit sig till sex VM och två OS, ett vardera som kapten.

– Vi är otroligt glada att Michelle valt att skriva på för "Cluben". Michelle är en poängmaskin och har under flera år varit en av SDHL:s absolut bästa spelare. Då vi haft problem i det offensiva spelet blir hon en viktig pusselbit i vårt lagbygge. Hon besitter en rutin som kommer bli viktig för oss då en stor del av truppen är nya och något yngre än tidigare säsonger, säger sportchefen Sabina Eriksson.